У Трампа осталась неделя, чтобы решить судьбу войны с Ираном

23.04.2026, 15:18

К 1 мая у президента США фактически будет три варианта.

Война, которую США ведут против Ирана, длится уже почти два месяца, и приближается срок, когда Дональду Трампу и конгрессменам нужно будет решить, как действовать дальше. Закон запрещает президенту вести войну без одобрения Конгресса дольше 60 дней. К 1 мая у Трампа фактически будет три варианта, пишет The New York Times: обратиться к Конгрессу за разрешением на продолжение военных действий, начать сворачивать их или попытаться обойти ограничение.

Бомбардировки Ирана начались 28 февраля, и Трамп объяснил, что действует в рамках своих полномочий главнокомандующего с целью защиты американских баз на Ближнем Востоке и «продвижения жизненно важных национальных интересов Соединенных Штатов», включая «коллективную самооборону наших региональных союзников, в том числе Израиля». Официально он уведомил Конгресс в понедельник, 2 марта; с этого дня и отсчитывается 60-дневный срок, который истекает 1 мая, поясняет NYT.

Демократы в Конгрессе уже пять раз пытались провести резолюции с целью остановить военные действия и заставить Трампа проконсультироваться с законодателями. Республиканцы заблокировали все, но некоторые из них дали понять, что установленный законом лимит имеет для них важное значение.

Сенатор-республиканец Джон Кертис написал в начале апреля, что «не поддержит продолжение военных действий после истечения 60-дневного срока без одобрения Конгресса». Лиза Мурковски одной из первых раскритиковала отсутствие прозрачности со стороны администрации в отношении целей, затрат и сроков войны. Сейчас с группой сенаторов она готовит резолюцию, разрешающую применение военной силы против Ирана, но главная цель этого документа, по ее словам, – восстановить авторитет Конгресса и потребовать от администрации соблюдения четких параметров операции.

В Сенате республиканцы имеют небольшой перевес – 53 голоса из 100. Если несколько человек в партии, которая до сих пор давала Трампу карт-бланш, займут жесткую позицию, Белому дому придется искать компромисс.

Президент может лишиться значительной поддержки, если конфликт продлится в мае, предупредил Брайан Маст, возглавляющий Комитет по международным делам в Палате представителей. Сразу после того, как на прошлой неделе республиканцы в палате с трудом заблокировали резолюцию демократов, Маст заявил, что «результат голосования может быть другим через 60 дней», имея в виду крайний срок 1 мая.

Закон допускает продление военных действий на 30 дней, если президент письменно подтвердит, что дополнительное время необходимо для безопасного вывода американских войск. Но такое продление не дает полномочий на продолжение наступательной кампании.

Президентам от обеих партий, впрочем, ранее удавалось продолжать военные операции без одобрения Конгресса и по истечении 60-дневного срока. Так, Барак Обама в 2011 году объяснил, что закон не применим к проводившейся тогда операции против Ливии с целью остановить жестокое подавление народных выступлений войсками Муаммара Каддафи, поскольку она «не предусматривает длительных боевых действий или активного обмена огнем с враждебными силами, а также участия американских сухопутных войск».

Это вызвало резкую критику со стороны обеих партий, но некоторые законодатели предполагают, что администрация Трампа может привести аналогичные аргументы в случае с Ираном, пишет NYT.

Трамп продлил истекшее во вторник двухнедельное перемирие, хотя еще днем ранее называл это «маловероятным». Он не обозначил срока его окончания. По утверждению источников Axios, президент готов дать Ирану еще «три-пять дней», чтобы «собраться с мыслями». Сам Трамп называл такую информацию «фейком», заявив, что «никакого давления по срокам» в отношении прекращения огня или согласования новой даты переговоров с Ираном нет.

При этом более 20 боевых кораблей США продолжают на условной границе Оманского залива и Аравийского моря блокировать проход связанных с Ираном судов. США также направили в регион третью ударную группу военно-морских сил. Возглавляемая авианосцем USS George HW Bush она прибудет на Ближний Восток в течение трех-пяти дней.

