The New York Times: Иранские чиновники боятся встречаться с Хаменеи 23.04.2026, 15:46

7,262

Моджтаба Хаменеи

Почему?

Высокопоставленные командиры Корпуса стражей исламской революции и правительственные чиновники не навещают Моджтабу Хаменеи, опасаясь, что Израиль может выследить их и убить, пишет The New York Times.

Хаменеи, избранный советом высокопоставленных священнослужителей новым верховным лидером, скрывается с тех пор, как 28 февраля американские и израильские войска разбомбили резиденцию его отца, где он также жил со своей семьей. Доступ к нему сейчас крайне затруднен и ограничен. Его окружает в основном группа врачей и медицинского персонала, которые лечат ранения, полученные им в результате авиаударов.

Хаменеи трижды делали операцию на одной ноге, и он ожидает протез. Ему также сделали операцию на одной руке, и он постепенно восстанавливает ее функции. По словам чиновников, его лицо и губы сильно обожжены, что затрудняет речь, и в конечном итоге ему потребуется пластическая хирургия.

По словам официальных лиц, Хаменеи не записывал видео- или аудиообращения, поскольку не хочет выглядеть уязвимым или слабым в своем первом публичном выступлении. Он опубликовал несколько письменных заявлений, которые были размещены в интернете и зачитаны по государственному телевидению.

Сообщения ему пишутся от руки, запечатываются в конверты и передаются по живой цепочке от одного доверенного курьера к другому, которые путешествуют по автомагистралям и проселочным дорогам, на автомобилях и мотоциклах, пока не доберутся до его убежища. Его указания по различным вопросам поступают таким же образом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com