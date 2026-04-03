Time рассказал об удивлении США ответными ударами Ирана 14 3.04.2026, 6:12

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Министр войны Хегсет «был застигнут врасплох».

Масштабный ответ Ирана на бомбардировки США и Израиля ошеломил чиновников администрации американского президента, в том числе министра войны Пита Хегсета, пишет Time, ссылаясь на источники.

«Он ожидал, что иранцы как-то ответят. Когда они начали атаковать практически весь регион, до него дошло: «Вау, мы в самом деле втянуты в это», — пересказывает происходящее источник журнала, знакомый с ходом рассуждений министра. По его мнению, Хегсет «был застигнут врасплох. В этом нет никаких сомнений».

Перед началом войны Хегсет настаивал, что удары по Ирану не приведут к масштабной войне. Он опирался на опыт прошлых ударов, после которых иранские силы ограничивались символическим ответом.

Теперь президент Дональд Трамп ищет способ объявить о победе и остановить бои, а также надеется, что ситуация стабилизируется до того, как будет нанесен непоправимый политический ущерб. «Остается очень мало времени», — признает высокопоставленный чиновник Белого дома.

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