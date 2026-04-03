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ВСУ уничтожили российскую РЭБ «Палатин» стоимостью $20 млн

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  • 3.04.2026, 10:12
  • 3,048
ВСУ уничтожили российскую РЭБ «Палатин» стоимостью $20 млн

Видео удара сняли на Запорожском направлении.

Операторы дронов Lasar’s Group Национальной гвардии Украины уничтожили систему РЭБ «Палантин» на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты во взаимодействии с смежными подразделениями обнаружили и поразили систему противника, которая прикрывала средства ПВО.

Получив точные координаты местонахождения цели, экипажи БПЛА нанесли по ней серию ударов - в результате объект полностью уничтожен.

Враг потерял технику стоимостью около $20 млн, что снижает его возможности противодействия дронам в этом секторе.

Кадры боевой работы украинских защитников опубликованы в Telegram-канале НГУ.

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