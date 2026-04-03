Латвия раскрыла имя шпиона из Беларуси

Латвия раскрыла имя шпиона из Беларуси5
- 3.04.2026, 10:54
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Рига считает белорусскую разведку филиалом российского ГРУ.
Служба военной разведки и безопасности Латвии в своем ежегодном отчете за 2025 год обнародовала имена офицеров, причастных к шпионажу против балтийской страны. В список вошли шесть представителей российского ГРУ (Алексей Пыжиков, Алексей Лесников, Николай Четвериков, Александр Юшин, Александр Гладков и Григорий Иванов) и сотрудник белорусской военной разведки Сергей Баранов.
Ведомство подчеркивает тесную интеграцию спецслужб двух стран, называя белорусскую разведку фактическим «филиалом» российского ГРУ. По мнению латвийской стороны, Минск собирает данные в интересах Москвы. В отчете также содержится предупреждение: в случае потенциального конфликта между Россией и Западом, ГРУ планирует задействовать в Латвии сеть агентов для проведения диверсий и сбора данных, используя методы, уже апробированные в Украине.