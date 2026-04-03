Politico: Трамп готовит новые кадровые перестановки в своей администрации 7 3.04.2026, 11:35

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Дональд Трамп

После увольнения генерального прокурора.

Президент США Дональд Трамп после увольнения генерального прокурора Пэм Бонди рассматривает возможность новых кадровых перестановок в своей администрации.

Об этом сообщает Politico.

По информации издания, Трамп выразил недовольство работой министра торговли Говарда Лутника и министра труда Лори Чавес-ДеРемер.

По словам одного из представителей администрации, президент «очень разгневан» и может уволить ряд чиновников.

Впрочем, окончательные решения в отношении Лутника и Чавес-ДеРемер пока не приняты. Источники отмечают, что Трамп уже ранее рассматривал возможность их увольнения, но отказывался от этого шага.

Один из собеседников охарактеризовал позиции Лутника как «на тонком льду».

Причины возможных изменений

Другой высокопоставленный чиновник отметил, что потенциальные кадровые изменения могут коснуться членов кабинета, которые, по мнению Трампа, не оправдали ожиданий или привлекли слишком много негативного внимания.

Кроме того, в Белом доме обсуждают возможность более масштабной «перезагрузки» администрации на фоне сложной политической ситуации.

По словам еще одного источника, Трамп также рассматривает кадровые изменения из-за опасений, что в будущем может быть сложнее утверждать новые назначения, особенно если демократы укрепят свои позиции после промежуточных выборов.

Что предшествовало

Ранее стало известно, что Трамп уволил генерального прокурора Пэм Бонди из-за недовольства ее работой, в частности по делам, связанным с финансистом Джеффри Эпштейном.

Также сообщалось, что Бонди вызвали для дачи показаний в Конгрессе США в рамках соответствующего расследования.

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