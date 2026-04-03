Жители Хабаровского края РФ остались без бензина 7 3.04.2026, 12:13

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иллюстративное фото

Топливо отпускают только больницам и автобусам.

В Охотском округе Хабаровского края, самом труднодоступном районе региона размером с Мурманскую или Вологодскую области, кончился бензин, пишет The Moscow Times.

Единственная в округе частная автозаправка в Охотске, которая открылась в 2018 году, перестала продавать топливо рядовым гражданам еще в середине марта из-за острой нехватки топлива, которое в регион поставляют по морю в рамках «Северного завоза» с конца весны по конец осени. Местные жители рассказали, что бензин на АЗС в Охотске отпускают только больницам, автобусам и т. п.

Людям приходится доставать топливо у перекупщиков по 30–35 тысяч рублей за бочку в 200 литров (то есть по 150–175 рублей за литр). «Дизель пока еще продают, но говорят, что и его вроде бы хотят тоже для населения закрыть», — рассказывал житель района. Глава округа Максим Климов заявил на прошлой неделе, что при годовой потребности района в 900 тонн бензина в навигационный период было завезено лишь 500 тонн. В резерве оставалось не более 130 тонн топлива, и они предназначены для соцучреждений, школьных автобусов, скорой помощи и коммунальной техники.

Власти ввели ограничения на отпуск бензина населению, пояснял чиновник. Позже эту информацию подтвердил губернатор края Дмитрий Демешин. По его словам, «при хорошем стечении обстоятельств» топливо в Охотск удастся доставить со стартом летней навигации в середине июня. Глава региона заявлял, что первый танкер привезет в Охотский район около 200 тонн бензина, чего хватит на летний сезон. Однако для граждан отпуск топлива будет ограничен 20 литрами в день.

В региональном министерстве энергетики со своей стороны пообещали «проработать вопрос» об увеличении объемов закупки топлива. «В настоящее время оставшийся запас топлива будет использоваться только для обеспечения работоспособности генерирующих мощностей в целях обеспечения бесперебойного тепло- и электроснабжения населения Охотского района», — заявляли там.

На фоне серии атак украинских БПЛА и остановки как минимум трех крупных российских НПЗ в феврале–марте 2026 года власти ввели запрет на экспорт бензина с 1 апреля. Такое же ограничение вводилось в 2025-м из-за интенсивных атак Украины на нефтепереработку, но, несмотря на эти меры, в большинстве российских регионов фиксировался острый дефицит топлива и рост цен на заправках.

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