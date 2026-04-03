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У голосующих за Путина россиян выявили резкий рост раздражения

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  • 3.04.2026, 15:31
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У голосующих за Путина россиян выявили резкий рост раздражения

Из-за блокировок, налогов и цен.

В России на фоне блокировок интернета, роста налогов и цен в магазинах резко увеличилось число граждан, испытывающих напряжение, раздражение и страх. В целом в марте негативные чувства переживали 24% россиян против 18% в ноябре прошлого года, следует из опроса «Левада-Центра».

При этом наиболее лояльные власти группы населения говорили о раздражении чаще. Так, о негативных эмоциях в ноябре заявили 29% опрошенных женщин, 31% россиян старше 55 лет, а также 40% тех, кому едва хватает на еду. Среди тех, кто открыто поддерживает Владимира Путина, о напряжении и раздражении сообщили 15%.

Одновременно выросла доля тех, кто считает, что страна движется в неправильном направлении: с 21% в ноябре прошлого года до 26% в марте текущего. На этом фоне ВЦИОМ зафиксировал снижение уровня одобрения деятельности Путина, который с начала года упал на 4,3 п. п. — до 70,1%. Он оказался самым низким с первых дней войны. Также упал рейтинг «Единой России» — до 29,3% против 33,8% в середине января. Недовольства лояльных власти россиян действительно стало больше, признал источник «Верстки» в «Единой России». «Прежний ядерный электорат сегодня слегка сомневается. Проблема есть», — отметил собеседник издания в одном из отделений партии в Центральном федеральном округе. Однако он выразил надежду, что «недовольная аудитория растворится» ближе к выборам в Госдуму в сентябре.

Отключения интернета стали «добивающим фактором» для лояльных власти россиян, говорит бывший спичрайтер Путина, политолог Аббас Галлямов. «Здесь плохо, там плохо — и еще интернет отключили. Это касается каждого. <…> Это вторжение в личное пространство», — пояснил политолог. Более того, по его словам, электорат Путина стал меньше бояться власти. «У них есть ощущение: мы в своем праве. мы же всегда голосовали за Путина, «Единую Россию», делали все, что вы хотели. А нас-то за что? Мы вас поддерживали, а нам досталось, вы нас кинули. Ощущение разорванного социального контракта», — подчеркнул политолог.

Негатив зашкаливает из-за ухудшения состояния экономики и растущих цен, соглашается политолог Александр Кынев. По его словам, в течение прошлого года постоянно говорилось, что война в Украине вот-вот закончится и санкции отменят. «Пропаганда совершила очень большую ошибку — обществу, которое уже немного адаптировалось, внезапно разбередили новыми надеждами рану, которая уже почти зажила. Пошла разгонка этих ожиданий и ее — бац! — и резко прекратили. Я назвал это «пытка надеждой», — отметил Кынев.

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