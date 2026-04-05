В США выросло число баров и ресторанов, где запрещено пользоваться телефонами 12 5.04.2026, 17:11

2,692

Такие заведения есть как минимум в 11 штатах.

Как минимум в 11 штатах в США есть бары и рестораны, где посетителям запрещено пользоваться мобильными телефонами и другими гаджетами (phone-free). Как отмечает издание Axios, все чаще такие требования вводят не только отдельные заведения, но и сети. Судя по посещаемости таких мест, посетителям нравится возможность оторваться от гаджета и провести время спокойно за едой и реальным общением.

Отдельные бары и рестораны phone-free есть в числе прочих в Калифорнии, Иллинойсе, Нью-Йорке и Техасе. А больше всего таких — сразу пять — в Вашингтоне (округ Колумбия). Из сетей политику «цифрового детокса» использует сеть популярных клубных ресторанов Delilah’s, у которой есть заведения в Далласе, Лас-Вегасе, Лос-Анджелесе и Майами. Аналогичное решение приняла и сеть ресторанов быстрого питания Chick-fil-A для двух из своих заведений. В таких местах посетителям предлагается либо сдать телефоны в камеру хранения, либо вложить их в специальный чехол с магнитным замком. Клиенты отмечают, что два часа без телефона дали им «непередаваемые ощущения свободы, полного отключения», «глубокого внимания к собеседникам», «укрепления чувств к супругу».

Ранее проведенное исследование Consumer Affairs показало, что среднестатистический американец проверяет свой смартфон 144 раза в день и проводит в гаджетах четыре с половиной часа в день. По оценкам Talker Research, больше всего хотят отключиться от гаджетов представители поколения Z (1997–2012 годов рождения) — 63%. У миллениалов (1981–1996) эта доля составляет 57%, у представителей поколения X (1965–1980) — 42%. Меньше всего хотели бы расставаться с гаджетами те, кто родился в 1946–1964 годах.

