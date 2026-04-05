8 апреля 2026, среда, 7:09
NYT: Надежды США на ИИ в войне с Ираном не оправдались

  5.04.2026, 20:16
Этому помешал масштаб Ирана и его тактика.

Надежды США на ведение «бесконтактной» войны с Ираном с опорой на искусственный интеллект не оправдались. Об этом пишут колумнисты The New York Times — бывший руководитель ситуационного центра Белого дома Марк Густафсон и советник Eurasia Group Джастин Косслин. Война на Ближнем Востоке показала, что технологическое превосходство не гарантирует быстрой победы.

США всегда понимали, что война с Ираном будет непростой: территория страны гористая, и в этом рельефе можно легко спрятать разветвленную военную инфраструктуру. А значит, пишут колумнисты, все рассматриваемые сценарии конфликта предполагали неизбежную сухопутную операцию, которая приведет к потерям среди американских военных.

Надеждой Вашингтона стал искусственный интеллект, при помощи которого вести войну дистанционно стало значительно проще.

NYT пишет, что технологии изменили подход США к ведению войны. Используя ИИ, специалисты могут в режиме реального времени обрабатывать разведанные, что ускоряет принятие решений и позволяет наносить точные удары. Быстрая обработка данных, получаемых от разведывательных дронов, спутников и радиоперехвата, дает возможность мгновенно изменять курс и скорость полета ракет в зависимости от поступающей информации.

В феврале этого года стало известно, что Пентагон использует ИИ Claude, разработанный Anthropic AI, для подготовки своих операций. В частности, чат-бот Claude применялся в ходе операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Это не просто фантазии. Искусственный интеллект в сочетании со все более точным вооружением и тотальным наблюдением изменил возможности американских вооруженных сил по ведению боевых действий на расстоянии», — заявляют авторы NYT.

Однако даже при таком высокотехнологичном подходе к ведению войны, пишут Густафсон и Косслин, американская стратегия оказалась ограничена. Вооруженные силы страны не могут полностью контролировать весь Иран. В качестве примера авторы статьи приводят ситуацию с иранскими дронами. БПЛА типа Shahed оказались крайне эффективными при нанесении ударов по объектам по всему Ближнему Востоку. Они использовались как для атак на американские военные объекты, так и для уничтожения или повреждения важных производств для арабских страны. Регулярные атаки привели к истощению запасов ракет к системам ПВО.

Авторы подчеркивают высокую мобильность запускаемых дронов, а также ракет малой дальности. БПЛА, к примеру, запускаются прямо из кузова грузовика, а отследить все иранские грузовики просто невозможно.

