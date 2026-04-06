Израиль приостановил закупки вооружения у Франции
- 6.04.2026, 1:59
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Из-за отказа Парижа предоставить небо.
Министерство обороны Израиля приостановило все оборонные закупки у Франции в ответ на ее отказ предоставить свое воздушное пространство израильским самолетам для транспортировки вооружения, предназначенного для операции против Ирана. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на представителя МО.
В публикации отмечается, что генеральный директор министерства обороны Израиля генерал-майор Амир Барам «принял решение сократить все оборонные закупки у Франции до нуля». Они будут заменены закупками внутри Израиля или у союзных государств.
По словам собеседника издания, Париж своими действиями нанес ущерб безопасности еврейского государства и оперативным возможностям оборонной промышленности.