Израиль приостановил закупки вооружения у Франции 6.04.2026, 1:59

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Из-за отказа Парижа предоставить небо.

Министерство обороны Израиля приостановило все оборонные закупки у Франции в ответ на ее отказ предоставить свое воздушное пространство израильским самолетам для транспортировки вооружения, предназначенного для операции против Ирана. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на представителя МО.

В публикации отмечается, что генеральный директор министерства обороны Израиля генерал-майор Амир Барам «принял решение сократить все оборонные закупки у Франции до нуля». Они будут заменены закупками внутри Израиля или у союзных государств.

По словам собеседника издания, Париж своими действиями нанес ущерб безопасности еврейского государства и оперативным возможностям оборонной промышленности.

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