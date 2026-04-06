В Одессе дрон попал в многоэтажку 5 6.04.2026, 7:47

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Есть погибшие и раненые, среди них дети.

Россия ночью атаковала Украину беспилотниками, в Одессе дрон попал в многоэтажку.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям показала фото последствий удара по многоэтажному дому в Одессе.

«По предварительной информации, погибли 3 человека, среди которых ребенок. Пострадали 10 человек, среди них ребенок. Пожарные спасли 4 человека, из них 1 ребенок», — говорится в сообщении.

Также спасатели отмечают, что под завалами еще могут находиться люди.

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