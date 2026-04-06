Ученые нашли следы древней жизни в полной темноте 6.04.2026, 10:29

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Открытие в Марокко ставит под сомнение прежние теории эволюции.

Во время экспедиции в Марокко геолог Роуэн Мартиндейл обнаружила необычные осадочные породы, текстура которых напоминала морщинистую слоновью кожу.

Это открытие, опубликованное в журнале Geology, ставит под сомнение давние представления о развитии жизни в древнем океане. Ранее считалось, что подобные микробные маты могли формироваться только на мелководье, где организмы получали энергию от солнечного света. Однако находка Мартиндейл происходит из слоев, образовавшихся на глубине около 180 метров, куда лучи солнца почти не проникают.

Исследование показало, что эти структуры возрастом более 180 миллионов лет возникли благодаря хемосинтезу — процессу получения энергии из химических веществ, а не из света. Ученые предполагают, что толчком к расцвету жизни стал мощный подводный сдвиг. Он не просто переместил осадок, а принес на морское дно огромное количество питательных веществ. Это позволило микробам колонизировать участок, создав плотные маты, которые впоследствии окаменели, сохранив уникальный узор. Выделение токсичных соединений серы, вероятно, защищало эти колонии от поедания другими морскими обитателями.

Это открытие имеет глобальное значение для геологии и биологии. Оно доказывает, что огромные микробные экосистемы могли процветать в темных глубинах океана в течение миллионов лет, подобно современным сообществам, существующим на останках китов. Ученые отмечают, что ранее такие «морщинистые» текстуры часто ошибочно трактовали как чисто физические последствия оползней.

Теперь исследователи планируют пересмотреть существующие образцы пород, чтобы выяснить, насколько распространенным был хемосинтез в прошлом Земли и как он влиял на глобальные биологические циклы.

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