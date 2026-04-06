В Минске продают коттедж почти за $3 миллиона 7 6.04.2026, 12:03

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За полгода цена заметно менялась.

В Минске выставили на продажу коттедж за более чем за 8 млн рублей. Это дом на улице Рябинницкой площадью свыше 600 квадратных метров, с пятью спальнями с классическим интерьером. За полгода цена заметно менялась, пишет «Зеркало».

Площадь дома составляет 606,5 м² и стоит он на участке в 12 соток. В коттедже четыре уровня, в том числе цокольный этаж. Там, по данным продавца, можно разместить небольшой бассейн и сауну.

В нем пять спален и столько же санузлов, кабинет, гардеробные, кинозал, спортзал, постирочная и отапливаемый гараж.

Интерьер выполнен в классическом стиле: светлая мебель, декоративные панели на стенах, крупные люстры, текстиль в спокойных оттенках, камин, большие окна и высокие потолки.

В отделке использовали дерево, камень и светлые глянцевые поверхности.

У дома кирпичные стены, черепичная крыша, газовое отопление, центральные коммуникации, система видеонаблюдения и охранная сигнализация.

Находится он в тихом районе рядом с лесом.

Стоимость недвижимости — 8 75 00 рублей, или 2,75 млн долларов.

Продают жилье как минимум с октября прошлого года. За это время цена коттеджа несколько раз менялась. Изначально его выставили за 8 662 380 рублей (2,95 млн долларов), но постепенно снижали цену. К февралю этого года она упала до 7 194 180 рублей (2,45 млн долларов), а в марте снова поднялась до нынешнего уровня.

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