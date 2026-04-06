Дерзкая высадка спецназа США в Иране: спасен полковник 20 6.04.2026, 13:49

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Его имя не раскрывается.

Американские военные успешно провели операцию по спасению второго пилота, оказавшегося на территории Ирана после крушения самолета на прошлой неделе. Об этом стало известно в воскресенье, что совпало с празднованием Пасхи в США, пишет The Washington Post (перевод — сайт Charter97.org).

По предварительным данным, речь идет о высокопоставленном офицере — полковнике, имя которого не раскрывается. После катастрофы он, несмотря на ранения, смог добраться до горной местности, где скрывался, ожидая помощи и избегая обнаружения.

Спасательная операция была проведена силами спецподразделений США. Военные действовали в условиях повышенного риска, поскольку миссия могла привести к прямому столкновению с иранскими силами. Тем не менее операция завершилась успешно — без потерь со стороны США.

Эксперты отмечают, что успех стал возможен благодаря тщательной подготовке, координации и высокому уровню профессионализма. Спасение пилота позволило избежать его возможного захвата, который мог бы быть использован Ираном в пропагандистских целях.

С начала конфликта, продолжающегося около месяца, подобные инциденты остаются редкими. Это, по оценкам аналитиков, свидетельствует о значительном превосходстве США и их союзников в воздухе, несмотря на сохраняющиеся риски.

В Пентагоне подчеркивают, что операция демонстрирует эффективность командования Центрального командования США и высокий уровень подготовки личного состава. Также отмечается важность инвестиций в оборону, включая современные технологии и вооружение.

На фоне этих событий президент США Дональд Трамп предложил увеличить оборонный бюджет до 1,5 трлн долларов к 2027 финансовому году. Власти США считают, что поддержание высокого уровня военной готовности остается ключевым фактором сдерживания потенциальных противников.

Операция по спасению пилота стала одним из наиболее заметных эпизодов текущего конфликта и рассматривается как значимое достижение американских вооруженных сил.

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