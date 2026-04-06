Украинский производитель «Фламинго» готовит дешевую альтернативу Patriot 3 6.04.2026, 17:01

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Фото: Independent

Стоимость новинки – менее $1 миллиона.

Украинская компания Fire Point, известная как производитель крылатой ракеты «Фламинго», работает над созданием новой системы противовоздушной обороны, которая может стать более доступной альтернативой американским комплексам Patriot, сообщает Reuters.

По словам соучредителя и главного конструктора компании Дениса Штилирмана, главная цель - существенно снизить стоимость перехвата баллистических ракет.

Речь идет об уменьшении цены до менее чем 1 млн долларов за одну цель.

В настоящее время системы Patriot остаются ключевым инструментом для борьбы с баллистическими ракетами, однако их применение обходится дорого.

По словам разработчика, для уничтожения одной цели часто требуется две или три ракеты, каждая из которых стоит несколько миллионов долларов.

Кроме того, доступ к этим системам затрудняется из-за высокого спроса – в частности, из-за их активного использования в регионе Персидского залива.

В компании планируют осуществить первый перехват баллистической ракеты новой системой уже в конце 2027 года.

Fire Point ведет переговоры с европейскими партнерами о создании новой системы.

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