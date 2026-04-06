«Адмирал Макаров»: что известно о фрегате, поврежденном из-за взрывов 4 6.04.2026, 17:19

8,290

Он стал флагманом черноморского флота РФ после уничтожения крейсера «Москва».

На ночь 6 апреля 2026 года во время комплексной операции СБУ и Сил обороны по терминалу «Шесхарис» операторы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем ударили по фрегату «Адмирал Макаров», расположенному в порту Новороссийск. Запускавшие прямо с корабля ракеты ПВО противника пытались отбить атаку, однако избежать поражения судна все же не удалось.

Информацию о степени повреждения фрегата уточняет разведка. «24 канал» собрал все, что известно о российском корабле «Адмирал Макаров».

«Адмирал Макаров» является третьим фрегатом проекта 11356Р «Буревестник». Фрегат заложен в феврале 2012 года на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде. В первый раз его спустили на воду в сентябре 2015 года. Судно введено в строй в 2017 году.

Длина корабля – 124 метра, а ширина – 15. Экипаж фрегата составляет 180 человек.

Дислоцировался «Адмирал Макаров» во временно оккупированном Севастополе, где утром 29 октября раздались взрывы и возник пожар. По состоянию на 2026-й фрегат базировался уже в восточной части Черного моря (речь идет о Новороссийске), в составе 30-й дивизии.

Судно назвали в честь вице-адмирала российского императорского флота Степана Макарова, который, к слову, был родом из украинского Николаева.

Судном управляет бывший украинский военный, уроженец Винницкой области – капитан 1 ранга Григорий Бреев. В 2014 году он изменил украинской присяге и присягнул России.

С 2018 года российское судно участвовало в российском вторжении в Сирии, а в 2022 году оккупанты использовали его для нанесения ракетных ударов по Украине крылатыми ракетами «Калибр».

Как «Адмирал Макаров» стал флагманом черноморского флота России?

В ночь на 14 2022 года апреля украинские войска с помощью двух противокорабельных ракет «Нептун» попали в крейсер «Москва» – флагман черноморского флота России. Именно этот корабль отвечал за захват острова Змеиный 24 февраля 2022 года и именно его экипаж тогда услышал ответ от украинских пограничников, впоследствии ставший символом украинского сопротивления.

Днем 14 октября 2022 года российское минобороны отрицало факт уничтожения крейсера, являвшегося одним из крупнейших российских военных кораблей. Тогда даже спикер минобороны Игорь Конашенков говорил о якобы пожаре на борту, который удалось локализовать, а плавучесть судна якобы сохранена, но его планируют отбуксировать в Севастополь.

Однако уже вечером в России признали – плавучесть «Москвы» теперь разве что отрицательная, потому что корабль затонул. Однако минобороны России отказывалось признавать тот факт, что их крейсер уничтожили украинские войска, поэтому официальная версия – пожар из-за "курения".

Таким образом, черноморский флот остался без флагмана. Поэтому это проклятие, то есть звание, перешло к «Адмиралу Макарову».

Как СБС атаковали фрегат в Новороссийске?

В ночь на 6 апреля 2026 года украинские военные беспилотниками атаковали порт Новороссийск в Краснодарском крае России.

Как сначала сообщал командующий СБС ВСУ Роберт «Мадьяр» Бровди, под удар попало судно «Адмирал Григорьевич», но впоследствии майор уточнил, что это все же был фрегат «Адмирал Макаров».

По словам "Мадяра", глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, комментируя ночной пожар в порту "Шесхарис", упомянул об "обломках беспилотников", что можно трактовать как косвенное подтверждение атаки.

Роберт Бровди отметил, что во время мероприятия на цель системы противовоздушной обороны производили пуски ракет прямо с борта фрегата, однако это не помешало поразить судно окупантов.

Что известно о предварительной атаке на "Адмирала Макарова"?

Ранним утром 29 октября 2022 года во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы, после которых в месте дислокации российского флота произошел пожар. По данным украинской стороны, по меньшей мере 3 корабля повреждены. СМИ говорят, что среди них тот же "Адмирал Макаров". Однако пока эта информация не подтверждена и неизвестно, пополнил ли подводный флот России еще один флагман черноморского флота.

Однако российское минобороны продолжает лепить фейки. Игорь Конашенков заявил о "террористической атаке" 9 беспилотников и 7 автономных морских беспилотных аппаратов, якобы доблестно уничтоженных так называемой российской ПВО. Поэтому, если верить российскому минобороны (чего делать, конечно, не стоит), то незначительные повреждения получил только тральщик "Иван Голубец".

Кроме того, Кремль обвинил Великобританию в якобы подготовке украинских военных к атаке по российским кораблям, которые якобы "обеспечивали работу зернового коридора" и отнюдь не наносили ракетных ударов по Украине с помощью "Калибров".

Украинская сторона не подтверждает и не опровергает причастности к взрывам в Севастополе. Однако руководитель объединенного координационного штаба Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что причиной взрывов мог стать запуск россиянами ракет С-300 – российской "агрессивной" ПВО.

Также Гуменюк потролила россиян, вспомнив "боевых комаров", о которых они рассказывают в ООН. При этом пресс-секретарь ОК "Юг" подчеркнула, что официальную информацию получат со временем и сразу ее сообщат.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com