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В Беларуси резко выросло отрицательное сальдо внешней торговли товарами

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  • 6.04.2026, 20:10
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В Беларуси резко выросло отрицательное сальдо внешней торговли товарами

Об этой проблеме регулярно говорит Лукашенко.

В январе-феврале 2026 года внешнеторговый оборот товаров Беларуси составил $14,286 млрд, сообщает Белстат.

На экспорт пришлось $6,699 млрд, на импорт – $7,587 млрд.

В итоге отрицательное сальдо сложилось на уровне $888 млн. Именно на столько импорт превысил экспорт. Показатель резко вырос по сравнению с концом января. Тогда он составлял около $213 млн.

Если сравнивать с январем-февралем 2025 года, за первые два месяца 2026-го внешнеторговый оборот товарами из расчета в текущих ценах вырос на 13,9%. Прирост экспорта составил 16,6%, импорта – 11,7%.

Внешнеторговый оборот товаров в 2025 году составил около $89,76 млрд, в том числе экспорт – $41,39 млрд, импорт – $48,37 млрд.

Преобладание импорта над экспортом привело к тому, что сальдо внешней торговли товарами оказалось отрицательным (минус $6,97 млрд).

К уровню 2024 года из расчета в текущих ценах экспорт товаров увеличился на 2,6%, импорт вырос на 5,8%.

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