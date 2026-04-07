Трамп поменял позицию по присоединению Канады к США 37 7.04.2026, 3:12

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США не будут вторгаться в Канаду.

США не будут вторгаться в Канаду и делать ее 51-м штатом, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью Роберту Хардману, биографу королевской семьи, для его новой книги о Елизавете II.

Журналист спросил попросил Трампа «оставить Канаду в покое», поскольку иначе происходящее, «несомненно, расстроит короля Канады». По его словам, после этого в разговоре повисла пауза.

«Они по-прежнему признают короля? Или они перестали это делать?» — осведомился Трамп. После утвердительного ответа интервьюера он ответил: «Но у них ужасные политики. Они вежливо разговаривают со мной в лицо, а за моей спиной говорят гадости».

Трамп отметил, что из-за холодного климата большинство канадцев живут рядом с границей США. «Проблема в том, что какой-то парень начертил эту прямую линию, чтобы обозначить границу. Ему следовало просто начертить ее на 50 миль севернее, и тогда проблем бы не было», — уверен президент США.

Политик затем признал, что история Канады насчитывает 200 лет, в связи с чем жителям страны будет непросто отказаться от своей идентичности, он передразнил их фразой «О, Канада!». «С этим не разберешься за три с половиной года. Думаю, этого [присоединения к США] не произойдет», — заявил Трамп.

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