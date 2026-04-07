В Воронежской области дроны атаковали один из крупнейших химзаводов РФ 12 7.04.2026, 5:23

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Начался пожар.

Вечером 6 апреля в Россоши Воронежской области дронами был атакован завод АО Минудобрения, который является одним из крупнейших химических предприятий.

Об этом сообщает Astra, опубликовав соответствующие видео.

Аналитики, ссылаясь на видео очевидцев, предполагают, что загорелась крыша склада готовой продукции.

Завод Минудобрения — одно из крупнейших химических предприятий Воронежской области. Он находится под управлением структуры АО Росхим. Ранее в СМИ актив связывали с бизнесменом Аркадием Ротенбергом, находящимся под международными санкциями.

Согласно данным из октрытых источников, мощности завода позволяют производить более 550 тысяч тонн аммиачной селитры и до 1,2 миллиона тонн нитроаммофоски в год. Аммиачная селитра, в частности, может использоваться в производстве взрывчатых веществ, уточняет Astra.

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