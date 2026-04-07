Трамп: Я собираюсь баллотироваться в президенты Венесуэлы

Трамп: Я собираюсь баллотироваться в президенты Венесуэлы63
- 7.04.2026, 6:11
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Президент США заявил, что для этого выучит испанский.
Президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения конфликта в Иране выучит испанский и попробует побороться за пост президента Венесуэлы. Об этом он сказал на пресс-конференции, видео опубликовал C-Span.
«После того как я закончу с этим, я могу поехать в Венесуэлу. Я быстро выучу испанский <...> Я поеду в Венесуэлу. Я собираюсь баллотироваться в президенты», — сказал Трамп.
Он подчеркнул, что изучение испанского языка «не займет много времени» благодаря его способностям.