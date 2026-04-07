The Times: Новый лидер Ирана — в коме

The Times: Новый лидер Ирана — в коме17
- 7.04.2026, 14:54
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Сын Хаменеи не может управлять страной.
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, который заменил на этом посту своего погибшего отца Али Хаменеи, в результате ударов США и Израиля получил серьезное ранение и сейчас находится в коме, поэтому не может управлять страной. Об этом пишет The Times со ссылкой на доклад, подготовленный разведкой США и Израиля. По данным издания, Моджтаба Хаменеи сейчас находится на лечении в Куме, который является священным городом для шиитов.
После ранения он до сих пор не пришел в сознание. Врачи оценивают состояние его здоровья как очень тяжелое. Из-за ранения Моджтаба не управляет страной, хотя и получил должность Верховного лидера Ирана. О том что Моджтабу Хаменеи избрали новым Верховным лидером Ирана, стало известно во второй половине марта текущего года.
На этот пост Моджтабу избрали вместо его отца Али Хаменеи, который погиб в начале новой войны на Ближнем Востоке в результате американо-израильского воздушного удара. Но новый иранский Верховный лидер до сих пор ни одного разу не появился на публике. Это дало основание СМИ говорить, что Моджтаба серьезно ранен.