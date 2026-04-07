Молдова продвигает вступление в ЕС новым аргументом 1 7.04.2026, 10:49

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Кишинев готов делиться опытом.

Молдова заявляет, что её вступление в Европейский союз укрепит безопасность не только самой страны, но и всего объединения, предлагая государствам ЕС свой опыт противодействия российским дезинформационным и дестабилизирующим кампаниям, особенно в преддверии выборов.

Как отметила вице-премьер по вопросам европейской интеграции Кристина Герасимов в интервью Politico, присоединение к ЕС традиционно воспринимается как гарантия безопасности для Молдовы, но при этом это также является вкладом в защиту всей Европы.

Страна, расположенная между Румынией и Украиной на восточной границе ЕС, за последние годы приобрела значительный опыт противодействия российским гибридным угрозам. Советник президента по национальной безопасности Станислав Секриеру подчеркнул, что Молдова накопила практические навыки в борьбе с дезинформацией, кибератаками и другими вызовами.

«Мы предлагаем уникальный опыт — знания и проверенные на практике решения по противодействию российским гибридным угрозам, которые давались нам нелёгким трудом», — отметил чиновник.

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