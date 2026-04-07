закрыть
13 июля 2026, понедельник, 16:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия сбросила 17 авиабомб на свои и оккупированные территории

3
  • 7.04.2026, 15:22
  • 4,522
Россия сбросила 17 авиабомб на свои и оккупированные территории
иллюстративное фото

Власти РФ такие факты пытаются скрывать.

В течение 2026 года на регионы России и оккупированные ею территории Украины «нештатно сошли» 17 российских авиабомб.

Об этом во вторник, 7 апреля, пишет российский Telegram-канал Astra на основе анализа данных, полученных от источников.

По данным журналистов, 7 марта ФАБ-500 «нештатно сошла» в районе хутора Стрельников Яковлевского района Белгородской области РФ. Таким образом в этом году на РФ и оккупированные украинские территории упали уже как минимум 17 российских ФАБ, констатируется в публикации.

В течение 2025 года таких случаев было зафиксировано не менее 143. В 2024 году Россия уронила на свои или оккупированные территории Украины минимум 165 ФАБ.

«Власти РФ такие факты пытаются скрывать, а когда среди пострадавших от падения российских авиабомб оказываются мирные жители — сообщают, что причины в атаках ВСУ», — подчеркивает Astra.

Журналисты также указали, что в январе 2026 года близкий к Воздушно-космическим силам РФ Z-канал Fighterbomber признал, что российские авиабомбы регулярно падают в черте российского Белгорода.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников
Новый козырь для Украины
Новый козырь для Украины Александр Черненко
Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли