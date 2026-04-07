Россия сбросила 17 авиабомб на свои и оккупированные территории 3 7.04.2026, 15:22

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иллюстративное фото

Власти РФ такие факты пытаются скрывать.

В течение 2026 года на регионы России и оккупированные ею территории Украины «нештатно сошли» 17 российских авиабомб.

Об этом во вторник, 7 апреля, пишет российский Telegram-канал Astra на основе анализа данных, полученных от источников.

По данным журналистов, 7 марта ФАБ-500 «нештатно сошла» в районе хутора Стрельников Яковлевского района Белгородской области РФ. Таким образом в этом году на РФ и оккупированные украинские территории упали уже как минимум 17 российских ФАБ, констатируется в публикации.

В течение 2025 года таких случаев было зафиксировано не менее 143. В 2024 году Россия уронила на свои или оккупированные территории Украины минимум 165 ФАБ.

«Власти РФ такие факты пытаются скрывать, а когда среди пострадавших от падения российских авиабомб оказываются мирные жители — сообщают, что причины в атаках ВСУ», — подчеркивает Astra.

Журналисты также указали, что в январе 2026 года близкий к Воздушно-космическим силам РФ Z-канал Fighterbomber признал, что российские авиабомбы регулярно падают в черте российского Белгорода.

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