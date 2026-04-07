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Белорус выкупил большую часть магазинов Samsung в Польше

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  • 7.04.2026, 15:48
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Белорус выкупил большую часть магазинов Samsung в Польше

Они стоили ему миллионы долларов.

Кипрский белорус Сергей Костевич закрыл сделку по приобретению 13 премиум-магазинов Samsung Brand Store в Польше. Они стоили ему 11,746 млн долларов, говорится в консолидированной годовой отчетности ASBIS’c Enterprises, обратил внимание телеграм-канал экономического обозревателя о белорусском бизнесе за рубежом.

В середине прошлого года сделку по приобретению 13 премиум-магазинов Samsung Brand Store в Польше одобрило польское Управление по защите конкуренции и прав потребителей.

Покупателем выступило одно из трех польских юрлиц Сергея Костевича — ASBC Poland. К компании перешли больше половины магазинов Samsung в Польше — в Варшаве, Вроцлаве, Познани, Катовицах, Лодзи и Щецине. Еще девятью торговыми точками i-Terra владеет германский ALSO Holding.

В офлайн-сегменте Сергей Костевич через ASBC в настоящее время управляет 33 магазинами Apple Premium Reseller (iSpace) в семи странах и шестью торговыми объектами Bang & Olufsen в пяти государствах.

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