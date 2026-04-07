Украинские дроны нанесли удар по еще одному носителю «Калибров» в Черном море 1 7.04.2026, 17:03

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Подтверждено поражение фрегата и ряда других объектов оккупантов.

Генштаб ВСУ сообщил новые подробности успешной операции в порту Новороссийска и окрестностях.

Зафиксировано попадание двух ударных БпЛА в российский фрегат проекта 11356Р типа «Буревестник» - носитель крылатых ракет «Калибр». Масштабы ущерба уточняются.

Кроме того, вчера и в ночь на 7 апреля подразделения Сил обороны Украины поразили пункты управления БпЛА в районах Зеленого Запорожской области и Удачного Донецкой области.

Среди прочего отмечено поражение сосредоточений живой силы противника в районах Строгановки и Красногорского Запорожской области и Родинского Донецкой области.

«Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы взорвать военно-экономический и боевой потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины», - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

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