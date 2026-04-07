закрыть
13 июля 2026, понедельник, 19:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Международные резервы России за месяц существенно сократились

2
  • 7.04.2026, 18:17
  • 4,460
Международные резервы России за месяц существенно сократились

Минус $60 млрд.

Международные резервы России к 1 апреля составили $748,9 млрд, следует из данных Банка России. В начале марта эта сумма достигала $809,3 млрд, что больше апрельского показателя на 7,5% (или на $60,3 млрд).

На 1 апреля 2025 года международные резервы страны составляли $647,3 млрд. Валютные резервы за март сократились на 2,4% и достигли $415 млрд. Монетарное золото в резервах подешевело на 13% — до $333,9 млрд.

В структуру международных резервов входят высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении Центробанка и государства, включая валюту, специальные права заимствования (СДР), резервную позицию в Международном валютном фонде и монетарное золото.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников
Новый козырь для Украины
Новый козырь для Украины Александр Черненко
Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли