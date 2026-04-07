Трамп допустил изменение дедлайна по Ирану 14 7.04.2026, 19:25

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В случае сдвига в переговорах.

Соединенные штаты готовы нанести удары по Ирану, если он не выполнит требования Вашингтона к вечеру 7 апреля. Однако этот срок может измениться, если переговоры с Тегераном «сдвинутся», сообщил Fox News президент США Дональд Трамп.

Если Иран не пойдет навстречу США, то он подвергнется атаке, «какой еще не видел», сообщил американский лидер телеканалу. «В 20:00 это произойдет», — добавил он.

Трамп однако сказал, что если в переговорах стороны придут к чему-то конкретному, то ситуация может измениться. Но пока что президент не хочет делать прогнозы. На вопрос, может ли конфликт закончиться переговорами, Трамп ответил, что «не стал бы на это ставить», сообщает Fox News.

Американский лидер требует от Ирана пойти на мирную сделку и деблокировать Ормузский пролив, в противном случае он обещал ввергнуть Тегеран «в ад»: США нанесут мощный удар по мостам и энергетике Ирана. Срок ультиматума истекает в 20:00 7 апреля (по времени Вашингтона) — в 03:00 следующего дня (по времени Минска).

По словам Трампа, его не беспокоят возможные военные преступления, которые могут совершить в ходе исполнения его угроз. За несколько часов до «дедлайна» американский лидер также предрек «гибель целой цивилизации», которой можно было избежать.

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