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Час X для Тегерана

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  • 7.04.2026, 19:07
  • 21,428
Час X для Тегерана

Трамп угрожает Ирану гибелью «целой цивилизации».

В ночь на среду истекает очередной срок, который Дональд Трамп отвел Ирану для открытия Ормузского пролива и заключения сделки с США, пишет ВВС.

В понедельник Тегеран отверг предложение о прекращении огня, заявив, что стремится к долгосрочному завершению войны с США и Израилем. В ответ Трамп сначала сказал, что с Ираном можно «покончить» за одну ночь — и что «этой ночью может стать уже следующая», а затем опубликовал пост о возможной гибели «целой цивилизации».

В понедельник Тегеран отклонил предложение Вашингтона, переданное при посредничестве Пакистана, подчеркнув, что выступает за полное и окончательное прекращение войны.

В ответ, как сообщало агентство IRNA, Иран выдвинул свои условия из десяти пунктов. Среди них — полное прекращение боевых действий в регионе, установление протоколов безопасного судоходства в Ормузском проливе, полная отмена санкций и меры по послевоенному восстановлению страны.

По данным агентства Reuters, предложенное при посредничестве Пакистана рамочное соглашение предусматривало немедленное прекращение огня, за которым должны были последовать переговоры о более широком мирном соглашении — их планировалось завершить в течение 15–20 дней.

Трамп, который угрожал обрушить «ад» на Тегеран, если до 20:00 по восточному времени США во вторник (03:00 в среду по Минску) не будет достигнута сделка по открытию Ормузского пролива, отверг ответ Ирана и заявил, что его дедлайн окончательный.

В ходе пресс-конференции вечером в понедельник Трамп заявил, что с Ираном можно «покончить» за одну ночь, «и этой ночью может стать следующая». Если дедлайн будет сорван, президент США пообещал атаковать иранские электростанции и мосты, отклонив замечания о том, что такие действия могут считаться военным преступлением.

Утром во вторник (по вашингтонскому времени) Трамп опубликовал пост, в котором выступил с новыми — еще более радикальными — угрозами в адрес Тегерана.

«Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, чтобы уже никогда не возродиться. Я не хочу, чтобы это случилось, но это, вероятно, произойдет. Однако, теперь, когда у нас произошла полная и тотальная смена режима, когда стали преобладать другие, более умные и менее радикальные люди, возможно, произойдет что-то неожиданно прекрасное, КТО ЗНАЕТ?» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

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