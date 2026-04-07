WSJ: Иран прекратил прямые контакты с США 25 7.04.2026, 18:03

13,636

Тегеран отказался от переговоров после угрозы Трампа «уничтожить иранскую цивилизацию».

Иран прекратил прямые дипломатические контакты с США после угрозы Дональда Трампа «уничтожить иранскую цивилизацию», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным газеты, переговоры через посредников при этом продолжаются.

Источники WSJ заявили, что отказ от прямых контактов осложнил усилия по достижению соглашения до крайнего срока, который установил Дональд Трамп (до 03:00 8 апреля по Минску). Собеседник газеты рассказал, что Иран планировал направить сигнал «неодобрения и неповиновения, прервав связь».

Два пакистанских чиновника говорили Reuters, что Пакистан поддерживает связь с Ираном и США, но основная проблема заключается в отказе иранских властей от переговоров до выполнения предварительных условий. Среди них — полное прекращение огня, гарантия безопасности Исламской Республики и выплаты репараций. Вариант с перемирием для начала обсуждения соглашения иранские власти уже отвергли.

Дональд Трамп говорил, что, если до установленного срока сделка с Ираном не будет достигнута, США устроят в стране «ад» и атакуют иранские электростанции. В ответ Иран пообещал погрузить во тьму весь Ближний Восток.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com