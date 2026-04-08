Иран и Оман будут взимать плату за проход через Ормузский пролив 24 8.04.2026, 8:50

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До войны проход был бесплатным.

Иран и Оман смогут взимать плату за проход судов через Ормузский пролив. Такое условие предусмотрено в рамках двухнедельного перемирия, достигнутого при посредничестве США.

Об этом сообщает Associated Press.

Согласно информации источника в регионе, «план двухнедельного прекращения огня предусматривает разрешение Ирану и Оману взимать плату с судов, следующих через Ормузский пролив».

По его словам, Иран намерен направить полученные средства на восстановление страны. На какие цели будет использовать эти доходы Оман, пока не уточняется.

Напомним, Ормузский пролив расположен в территориальных водах Омана и Ирана. Ранее он считался международным водным путём, и до военной операции США и Израиля проход судов через него не облагался никакой платой.

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