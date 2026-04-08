закрыть
14 июля 2026, вторник, 12:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сколько Цукерберг платит своим сотрудникам

6
  • 8.04.2026, 11:51
  • 7,258
Сколько Цукерберг платит своим сотрудникам
Марк Цукерберг

Суммы впечатляют.

Корпорация Meta, одна из крупнейших технологических компаний мира, созданная Марком Цукербергом, платит сотрудникам одни из самых высоких зарплат в отрасли, особенно в сфере искусственного интеллекта и разработки ПО, пишет Entrepreneur (перевод — сайт Charter97.org).

Согласно документам, базовая зарплата большинства сотрудников компании составляет от $150 тыс. до $250 тыс. в год. При этом разработчики программного обеспечения могут зарабатывать до $450 тыс., а инженеры-исследователи — до $400 тыс.

Самую высокую зарплату в отчетности получил вице-президент по искусственному интеллекту — $650 тыс. в год. Это подчеркивает стратегическую важность ИИ для Meta.

Сравнение с конкурентами показывает, что Meta платит выше рынка: например, в Microsoft зарплаты инженеров варьируются от $82,9 тыс. до $284 тыс., а в Google — от $109 тыс. до $340 тыс.

Среди других позиций:

— Data Scientist: до $295 тыс.

— Machine Learning Engineer: до $250 тыс.

— Product Manager (ML): около $252 тыс.

— Software Engineer Manager: до $318 тыс.

На конец 2025 года в Meta работали почти 79 тыс. сотрудников по всему миру. Несмотря на высокие зарплаты и активный найм в ключевых направлениях, компания продолжает сокращения и может уволить до 20% персонала.

Выручка Meta за 2025 год составила $200,9 млрд (+22% за год), а рыночная капитализация — около $1,44 трлн.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников
Новый козырь для Украины
Новый козырь для Украины Александр Черненко
Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли