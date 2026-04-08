Сколько Цукерберг платит своим сотрудникам

Сколько Цукерберг платит своим сотрудникам6
- 8.04.2026, 11:51
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Суммы впечатляют.
Корпорация Meta, одна из крупнейших технологических компаний мира, созданная Марком Цукербергом, платит сотрудникам одни из самых высоких зарплат в отрасли, особенно в сфере искусственного интеллекта и разработки ПО, пишет Entrepreneur (перевод — сайт Charter97.org).
Согласно документам, базовая зарплата большинства сотрудников компании составляет от $150 тыс. до $250 тыс. в год. При этом разработчики программного обеспечения могут зарабатывать до $450 тыс., а инженеры-исследователи — до $400 тыс.
Самую высокую зарплату в отчетности получил вице-президент по искусственному интеллекту — $650 тыс. в год. Это подчеркивает стратегическую важность ИИ для Meta.
Сравнение с конкурентами показывает, что Meta платит выше рынка: например, в Microsoft зарплаты инженеров варьируются от $82,9 тыс. до $284 тыс., а в Google — от $109 тыс. до $340 тыс.
Среди других позиций:
— Data Scientist: до $295 тыс.
— Machine Learning Engineer: до $250 тыс.
— Product Manager (ML): около $252 тыс.
— Software Engineer Manager: до $318 тыс.
На конец 2025 года в Meta работали почти 79 тыс. сотрудников по всему миру. Несмотря на высокие зарплаты и активный найм в ключевых направлениях, компания продолжает сокращения и может уволить до 20% персонала.
Выручка Meta за 2025 год составила $200,9 млрд (+22% за год), а рыночная капитализация — около $1,44 трлн.