В Эстонии представили программу внедрения ИИ с экономическим эффектом до 800 млн евро 3 8.04.2026, 18:58

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Детали.

В Эстонии представлен новый этап цифрового развития - инициатива Eesti.ai, направленная на внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в экономику, государственный сектор и повседневную жизнь, передает ERR.

Цель инициативы Eesti.ai - ускорить внедрение искусственного интеллекта в Эстонии и за счет этого поддержать развитие навыков людей, повысить производительность компаний и качество государственных услуг. На состоявшейся пресс-конференции премьер-министр Кристен Михал отметил, что страна уже проходила подобный технологический скачок.

«Эстония уже давно известна в мире как умное государство умных и предприимчивых людей. И это не случайно: еще 30 лет назад, благодаря инициативе «Прыжок тигра», мы встали на путь, который изменил международный имидж Эстонии и то, как мы ведем дела», - сказал Михал.

Глава правительства подчеркнул, что развитие технологий может повысить производительность труда и удовлетворенность работой, позволяя не только делать больше, но и работать эффективнее. По оценке правительства, более активное внедрение ИИ может ускорить рост экономики на 1-2%, что принесет стране дополнительно 400-800 миллионов евро.

«На эти деньги можно сделать очень многое. Их можно направить на образование, здравоохранение, выплату пенсий, строительство дорог или отложить в резерв», - заявил Михал.

Премьер-министр отметил, что навыки работы с ИИ сделают жизнь людей проще и повысят ее качество: например, семейные врачи смогут меньше времени тратить на оформление документов и больше - на работу с пациентами, также рассматривается применение технологий в экстренной медицине и профилактике заболеваний.

По словам предпринимателя Маркуса Виллига, из-за стремительного развития технологий важно сосредоточиться на практических решениях, которые могут дать результат уже в ближайшие 6-12 месяцев.

«В рамках программы уже отобраны первые 15 проектов, которые в ближайшее время будут детально проработаны и запущены в разных сферах», - подчеркнул Виллиг.

По словам Виллига, Эстония имеет сильную цифровую базу и находится в числе лидеров, что создает прочную основу для внедрения искусственного интеллекта. Отдельный акцент при этом делается на развитии навыков людей и поддержке бизнеса.

«Цель состоит в том, чтобы не менее 100 000 человек в течение следующих 18 месяцев получили практический опыт и знания о том, как применять искусственный интеллект в повседневной жизни и работе. Предусмотрены как очные, так и онлайн-обучения, и людей призывают активно участвовать и поддерживать друг друга в этом процессе», - сказал Виллиг.

Руководитель программы Кирке Маар пояснила, как будет организована работа и какие шаги предстоят дальше. По ее словам, в среду прошло первое официальное заседание международного совета, который консультирует правительство, премьер-министра и рабочую команду проекта. Координацию обеспечивает команда при Государственной канцелярии, взаимодействующая с министерствами и другими участниками экосистемы.

«Мы являемся инициативой, в рамках которой сейчас речь идет лишь о первых проектах, однако у нас есть и более широкая экосистема, где у общества будет возможность предлагать свои идеи. Мы также создадим на сайте Eesti.ai специальный механизм вовлечения, через который можно будет направлять предложения по разработке приложений и решений», - заявила Маар.

Первые шаги сосредоточены на практических решениях - пилотных проектах и прикладных разработках, которые можно быстро реализовать и получить результат, тогда как более сложные направления, включая инфраструктуру и базовые модели, требуют больше времени. Маар подчеркнула, что инициатива не предполагает создания новых структур, а направлена на улучшение взаимодействия между существующими участниками и решение системных проблем.

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