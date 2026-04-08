закрыть
14 июля 2026, вторник, 20:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Эстонии представили программу внедрения ИИ с экономическим эффектом до 800 млн евро

3
  • 8.04.2026, 18:58
  • 2,586
В Эстонии представили программу внедрения ИИ с экономическим эффектом до 800 млн евро

Детали.

В Эстонии представлен новый этап цифрового развития - инициатива Eesti.ai, направленная на внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в экономику, государственный сектор и повседневную жизнь, передает ERR.

Цель инициативы Eesti.ai - ускорить внедрение искусственного интеллекта в Эстонии и за счет этого поддержать развитие навыков людей, повысить производительность компаний и качество государственных услуг. На состоявшейся пресс-конференции премьер-министр Кристен Михал отметил, что страна уже проходила подобный технологический скачок.

«Эстония уже давно известна в мире как умное государство умных и предприимчивых людей. И это не случайно: еще 30 лет назад, благодаря инициативе «Прыжок тигра», мы встали на путь, который изменил международный имидж Эстонии и то, как мы ведем дела», - сказал Михал.

Глава правительства подчеркнул, что развитие технологий может повысить производительность труда и удовлетворенность работой, позволяя не только делать больше, но и работать эффективнее. По оценке правительства, более активное внедрение ИИ может ускорить рост экономики на 1-2%, что принесет стране дополнительно 400-800 миллионов евро.

«На эти деньги можно сделать очень многое. Их можно направить на образование, здравоохранение, выплату пенсий, строительство дорог или отложить в резерв», - заявил Михал.

Премьер-министр отметил, что навыки работы с ИИ сделают жизнь людей проще и повысят ее качество: например, семейные врачи смогут меньше времени тратить на оформление документов и больше - на работу с пациентами, также рассматривается применение технологий в экстренной медицине и профилактике заболеваний.

По словам предпринимателя Маркуса Виллига, из-за стремительного развития технологий важно сосредоточиться на практических решениях, которые могут дать результат уже в ближайшие 6-12 месяцев.

«В рамках программы уже отобраны первые 15 проектов, которые в ближайшее время будут детально проработаны и запущены в разных сферах», - подчеркнул Виллиг.

По словам Виллига, Эстония имеет сильную цифровую базу и находится в числе лидеров, что создает прочную основу для внедрения искусственного интеллекта. Отдельный акцент при этом делается на развитии навыков людей и поддержке бизнеса.

«Цель состоит в том, чтобы не менее 100 000 человек в течение следующих 18 месяцев получили практический опыт и знания о том, как применять искусственный интеллект в повседневной жизни и работе. Предусмотрены как очные, так и онлайн-обучения, и людей призывают активно участвовать и поддерживать друг друга в этом процессе», - сказал Виллиг.

Руководитель программы Кирке Маар пояснила, как будет организована работа и какие шаги предстоят дальше. По ее словам, в среду прошло первое официальное заседание международного совета, который консультирует правительство, премьер-министра и рабочую команду проекта. Координацию обеспечивает команда при Государственной канцелярии, взаимодействующая с министерствами и другими участниками экосистемы.

«Мы являемся инициативой, в рамках которой сейчас речь идет лишь о первых проектах, однако у нас есть и более широкая экосистема, где у общества будет возможность предлагать свои идеи. Мы также создадим на сайте Eesti.ai специальный механизм вовлечения, через который можно будет направлять предложения по разработке приложений и решений», - заявила Маар.

Первые шаги сосредоточены на практических решениях - пилотных проектах и прикладных разработках, которые можно быстро реализовать и получить результат, тогда как более сложные направления, включая инфраструктуру и базовые модели, требуют больше времени. Маар подчеркнула, что инициатива не предполагает создания новых структур, а направлена на улучшение взаимодействия между существующими участниками и решение системных проблем.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников
Новый козырь для Украины
Новый козырь для Украины Александр Черненко
Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли