В Украине будут ездить автомобили с номерами оливкового цвета

В Украине будут ездить автомобили с номерами оливкового цвета1
- 9.04.2026, 1:13
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О чем это будет свидетельствовать?
В Украине стали выдавать дипломатические номерные знаки нового, оливкового, цвета. Об этом 8 апреля в Facebook сообщило Министерство иностранных дел Украины.
В ведомстве заявили, что ввели номерные знаки нового образца для того, чтобы повысить узнаваемость дипломатического транспорта, внедрить современные стандарты визуальной идентификации и усовершенствовать учет и контроль использования знаков.
Структура номеров осталась: первые три цифры – код дипломатического учреждения, последующие – индивидуальный номер автомобиля.
«Изменения – это не только о внешнем виде, но и об усовершенствовании учета и прозрачности процедур», – отметил начальник Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Александр Малыш.
Глава МИД Андрей Сибига добавил, что новые номера символизируют системное избавление от прошлого влияния государства-агрессора и отражают поддержку Украины ее международными партнерами.