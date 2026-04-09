Дрон-камикадзе врезался во взвод оккупантов посреди дороги на Харьковщине 11 9.04.2026, 4:59

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Цель была поражена еще до рассредоточения личного состава.

В сети появились кадры, на которых дрон-камикадзе Сил обороны наносит удар по скоплению российских военных на Харьковском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский пилот в точно выбранный момент направил ударный БПЛА на взвод противника, который только что высадился из грузовика.

Отмечается, что благодаря оперативной работе пилотов БПЛА цель была поражена еще до рассредоточения личного состава.

Операторы БПЛА Сил обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу противника на этапе ее скопления.

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