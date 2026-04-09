На границе Беларуси и ЕС скопились сотни фур и авто 9.04.2026, 13:16

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иллюстративное фото

Самые большие очереди — на польском направлении.

Более 800 фур и 750 легковых авто ожидают въезда в Польшу и Литву. Об этом сообщили в Госпогранкомитете в четверг, 9 апреля.

По данным ГПК, около 600 грузовиков фиксируется перед польскими погранпереходами Бобровники (Берестовица) и Кукурыки (Козловичи).

Перед литовскими пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) ожидают 210 грузовых авто.

Что касается легковушек, въезда в Польшу перед погранпереходами Тересполь (Брест) и Кузница Белостоцкая (Брузги) ожидают 687 авто.

Перед Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) въезда в ЕС ожидают 50 и 20 легковых автомобилей соответственно.

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