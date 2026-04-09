США усвоили урок Северной Кореи 1 9.04.2026, 17:43

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Трамп решил действовать жестко в отношении Ирана.

Решение президента США Дональда Трампа применить военную силу против ядерной программы Ирана стало поворотным моментом в американской внешней политике и, по мнению ряда аналитиков, отражает уроки прошлых неудач дипломатии — прежде всего в отношении Северной Кореи, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

История переговоров с Пхеньяном часто приводится как пример того, к чему может привести ставка исключительно на дипломатические методы. В 1990-х годах США и их союзники заключили соглашение с Северной Кореей, предусматривавшее заморозку ядерной программы в обмен на экономическую помощь. Однако позже выяснилось, что Пхеньян продолжал разработки тайно, а к 2006 году провел первое ядерное испытание. Сегодня, по оценкам экспертов, страна располагает десятками ядерных боеголовок.

Аналитики отмечают, что в случае с Ираном Вашингтон на протяжении многих лет также делал ставку на переговоры, санкции и соглашения, не сопровождаемые реальной угрозой применения силы. По их мнению, это позволило Тегерану сохранить инфраструктуру, необходимую для развития ядерной программы.

В отличие от своих предшественников, Трамп решил действовать жестко. В ходе недавнего конфликта он санкционировал удары по иранским ядерным объектам, а также поддержал действия Израиля. Целью операции стало ослабление ядерного и ракетного потенциала Ирана, включая подземные объекты и запасы ядерных материалов.

Сторонники такого подхода считают, что промедление могло бы привести к появлению у Ирана ядерного оружия по сценарию Северной Кореи, что значительно повысило бы риски глобальной безопасности.

Итог текущего конфликта пока не определен. Однако в Вашингтоне рассчитывают, что предпринятые меры не позволят Ирану завершить создание ядерного оружия и тем самым снизят угрозы на Ближнем Востоке и за его пределами.

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