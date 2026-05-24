24 мая 2026, воскресенье, 10:31
Россия атаковала Киев баллистикой, цирконами и «Шахедами»: разрушения во всех районах

7
  • 24.05.2026, 8:17
  • 7,830
Появились детали ночного удара.

В ночь на 24 мая российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву, применив одновременно «Шахеды», цирконы и крылатые ракеты.

Россияне атаковали разные районы Киева, а обломки вражеских целей падали в Шевченковском, Днепровском, Подольском и других районах столицы, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

«Сейчас фиксируется ряд локаций, которые получили повреждения, среди них жилая инфраструктура в Шевченковском, Оболонском и Соломенском районах», — написал Ткаченко.

Он добавил, что также поврежден торговый центр в Деснянском районе.

Городской голова Киева Виталий Кличко предоставил более подробную информацию о разрушениях и повреждениях в разных районах столицы, в частности:

в Соломенском районе попадание БпЛА в 24-этажный жилой дом. Пожар на уровне 20 этажа;

в Подольском районе падение обломков на территории нежилой застройки;

в Шевченковском районе попадание БпЛА в 9-этажный жилой дом на уровне 3-4 этажей;

в Оболонском — попадание БпЛА в 16-этажный жилой дом на уровне 12-13 этажа. Пожар. Также пылает одноэтажный частный дом;

в Днепровском районе попадание БпЛА в частный жилой дом. Есть пожар;

в Деснянском районе — попадание БпЛА в здание торгового центра и в здание супермаркета.

«Пятеро пострадавших в столице. Одного из них медики госпитализировали, другим — оказали помощь на месте», — отметил Кличко.

На момент публикации материала российский обстрел Киева продолжался, город атаковали одновременно цирконами, крылатыми ракетами и баллистикой.

