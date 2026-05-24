Рассекречено точное место белорусско-российских «ядерных» учений 1 24.05.2026, 12:49

Ранее о нем писали в журналистских расследованиях.

Власти Беларуси впервые открыто показали инфраструктуру и сценарий использования ядерного «Искандера» в Осиповичах — именно в том месте, о котором «Радыё Свабода». ранее писала в своих расследованиях. На вчерашних учениях мы также идентифицировали российского генерала, связанного с главным «ядерным» управлением Минобороны России, который мог отвечать за доставку оружия.

С 18 по 21 мая Беларусь и Россия провели совместные учения по «боевому применению ядерного оружия и ядерному обеспечению». Министерство обороны Беларуси сообщило, что во время тренировки отрабатывались «доставка ядерных боеприпасов и подготовка их к применению». Минобороны РФ заявило, что белорусские военные выполняли задачи по получению «специальных боеприпасов» для комплексов «Искандер-М», их загрузке на ракеты-носители и подготовке к пускам.

21 мая Александр Лукашенко посетил 465-ю ракетную бригаду в Осиповичах, где ему продемонстрировали новые ангары, казармы, а также симуляцию нанесения условного ракетного ядерного удара комплексом «Искандер-М».

Таким образом, белорусские власти фактически подтвердили информацию, ранее опубликованную в расследовании «Свободы» и исследовании Федерации американских ученых (FAS), о строительстве в Осиповичах инфраструктуры для российских комплексов «Искандер-М», способных использовать ядерные боеприпасы.

Первые машины комплекса «Искандер-М» Россия передала Беларуси в конце 2022 года. В феврале 2023 года мониторинговый проект «Беларускі Гаюн» заметил, что машины этого комплекса могли поступить в 465-ю ракетную бригаду в Осиповичах.

В июле 2023 года Федерация американских ученых (FAS) обнаружила первые доказательства этого. Специалисты заметили, что на территории ракетно-артиллерийской воинской части в Осиповичах построили новый ангар, в котором мог разместиться полный дивизион комплекса «Искандер-М». Обычно в состав такого дивизиона в российской армии входят около 12 машин различного назначения — от командно-штабной и транспортно-заряжающей до машин технического обслуживания и мобильных пунктов подготовки информации. Только четыре из них являются пусковыми установками с ракетами.

Однако на этом строительство не остановилось. На спутниковых снимках с середины 2023 года до начала 2025-го «Свобода» заметила, что в этой же воинской части построили еще два подобных ангара. Каждый из них также мог вмещать дополнительный дивизион «Искандер-М». Это могло означать, что Россия передала Беларуси уже полную ракетную бригаду этих комплексов — не менее трех дивизионов, или около 36 военных машин, 12 из которых — пусковые установки.

Кроме того, на спутниковых снимках, ранее опубликованных «Свободой», было видно, что для военных 465-й ракетной бригады полностью восстановили одну из заброшенных казарм и административное здание, построили новый стадион и парковку. В северной части Осиповичей также появились несколько новых многоквартирных домов и школа для военных.

В 12 километрах от Осиповичей и места базирования комплексов «Искандер-М» находится 1405-я база артиллерийских боеприпасов, где, по информации журналистов и ученых, может располагаться хранилище ядерных боеголовок. Аналитики обращали внимание на строительство новых охранных периметров, контрольно-пропускных пунктов и другой инфраструктуры, характерной для объектов, связанных с хранением ядерного оружия.

На спутниковых снимках компании Planet Labs от 24 февраля 2025 года, полученных «Свободой», были заметны масштабные изменения сразу в нескольких частях территории базы: за последние два года здесь появились новые объекты, а ряд старых зданий прошел реконструкцию. Систему охраны воинской части также усилили — вокруг базы разместили средства противовоздушной обороны.

Строительство на 1405-й базе артиллерийских боеприпасов активизировалось почти сразу после заявления Владимира Путина 25 марта 2023 года о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. Тогда Путин говорил, что строительство хранилища для него должно быть завершено к 1 июля 2023 года. Александр Лукашенко и Владимир Путин с тех пор неоднократно заявляли о наличии ядерного оружия в Беларуси, однако никаких публичных доказательств этому так и не было представлено.

Официальные кадры с посещения 21 мая Александром Лукашенко осиповичской воинской части подтвердили часть информации, которую «Свобода» ранее выявила на спутниковых снимках.

На видео можно заметить, что учения с имитацией ядерного ракетного пуска проходили на площадке между новыми ангарами, построенными для комплексов «Искандер-М». Внутри самих ангаров также были видны машины этого комплекса. Министр обороны Виктор Хренин дополнительно продемонстрировал Лукашенко реконструированные казармы и штаб 465-й ракетной бригады.

Получили ли белорусские военные от России ядерные боеголовки для ракет, подтвердить невозможно. Объявленный пуск был электронной имитацией — сама ракета оставалась на пусковой установке, а уничтожение цели происходило условно.

Однако на площадке вместе с Александром Лукашенко присутствовали и российские военные. Как выяснила «Свобода», одним из них может быть генерал-майор российской армии Роман Громышов.

В конце 2021 года Громышов был командиром российской воинской части №14254 в закрытом военном городке Воронеж-45. Этот объект принадлежит 12-му Главному управлению Министерства обороны России — структуре, занимающейся хранением, обслуживанием и транспортировкой российских ядерных боеприпасов, а также отвечающей за безопасность их хранения.

Ранее эксперты в комментариях «Свабодзе» не раз подчеркивали, что не представляют размещение ядерного оружия в Беларуси без участия российских военных из 12-го Главного управления. По их мнению, если такое оружие действительно находится в Беларуси, то вместе с ним должна быть создана и вся необходимая инфраструктура для российского военного персонала, который занимается его охраной, обслуживанием и транспортировкой. Фактически должна быть создана новая российская база на территории Беларуси.

«Нужно четко понимать одну вещь, которая лично у меня не вызывает никаких сомнений: все операции с ядерными боезарядами как на территории России, так и на территории Беларуси, если вдруг они туда будут доставлены, будет осуществлять исключительно 12-е Главное управление Министерства обороны России (12 ГУМО), — говорил в комментарии «Свабодзе» старший сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения Павел Подвиг. — Это означает, что все операции — обслуживание, транспортировка боезарядов, охрана объекта и охрана периметра — все это будут выполнять исключительно российские военные. Других вариантов здесь нет».

В командном пункте Министерства обороны Беларуси, где Александр Лукашенко объявил о начале совместной тренировки, присутствовали и другие российские военные, идентифицировать которых «Свабодзе» не удалось.

Хотя Лукашенко неоднократно заявлял, что ядерное оружие в Беларуси находится под его контролем и решения о его применении будут приниматься в Минске, даже имитация ядерного ракетного пуска проходила при участии российских генералов.

«Вся эта болтовня о том, что нас используют и так далее — все это ерунда. Этого нет и быть не может. Это наше оружие, и мы будем его использовать», — говорил он в июне 2023 года.

Однако президент польского Института национальной безопасности Станислав Жарын считает, что Россия продолжает использовать Беларусь для своих информационно-психологических операций против NATO.

«Развертывание ядерного арсенала, информация об использовании реальных боевых головок, попытки скрыть перемещение войск и проведение испытаний оружия в нетипичных местах — весь сценарий подчинен цели Москвы запугать Запад, — написал он в социальной сети X. — Нынешние учения — это сигнал, сознательно подготовленный Россией для мира: заключите соглашение с Кремлем или столкнетесь с риском ядерной войны. Это хорошо проверенный метод, но, к сожалению, все еще эффективный. За этим нужно внимательно следить, и это требует реакции».

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com