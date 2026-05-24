24 мая 2026, воскресенье, 14:20
Вильнюсский вокзал станет розовым: пассажиров угостят бесплатным холодным борщом

  • 24.05.2026, 13:45
Вильнюсский вокзал станет розовым: пассажиров угостят бесплатным холодным борщом
Фото: Go Vilnius

В столице Литвы начинается неделя Vilnius Pink Soup Fest.

С 25 по 31 мая Вильнюсский железнодорожный вокзал превратится в одну из главных площадок Vilnius Pink Soup Fest.

В рамках «розовой недели» вокзал украсят в тематическом стиле, а жителей города, туристов и пассажиров поездов ждут бесплатные угощения, концерты, экскурсии и развлечения, сообщает delfi.lt.

К инициативе присоединились LTG Group и Железнодорожный музей Литвы, которые вместе с организаторами фестиваля и Caritas подготовили насыщенную программу. Одним из главных событий станет розовый обеденный перерыв «Pink Break», который пройдет 29 мая в 12:00 на первой платформе вокзала. Гостей ждут музыка, летняя атмосфера и бесплатный холодный борщ.

По словам представителей LTG, сегодня вокзал — это уже не только транспортный узел, но и открытое общественное пространство для встреч, мероприятий и городских инициатив. В 2025 году фестиваль Vilnius Pink Soup Fest посетили 93 000 человек.

