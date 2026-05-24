СМИ: Украина создает оружие нового поколения прямо на поле боя 24.05.2026, 14:34

Фото: АрміяInform

Фронт быстро показывает, на что нужно обратить внимание.

Украина создала уникальную систему военных инноваций, где новые технологии проверяются прямо на поле боя, а обратная связь от солдат поступает разработчикам буквально через мессенджеры. Об этом говорится в большом исследовании о трансформации украинской оборонной индустрии, пишет War on the Rocks (перевод — сайт Charter97.org).

По словам экспертов, многие западные компании опасаются полноценно тестировать свои разработки в Украине. Причина проста — фронт быстро показывает слабые места техники, а провал в боевых условиях может ударить по репутации на мировом рынке. Из-за этого часть производителей ограничивается демонстрационными испытаниями вдали от линии фронта.

В Украине же требования армии определяют развитие технологий. Военные могут отправить инженерам видео с неисправностью дрона через Signal или WhatsApp и получить обновление программного обеспечения или новую деталь уже через несколько дней.

Ключевую роль играют фронтовые лаборатории и инженерные группы. Именно они создают прототипы, которые затем запускаются в массовое производство. Одним из примеров стал ударный дрон «Павук», разработанный бойцами 3-й штурмовой бригады для дальних операций против российских целей.

Украинские специалисты также постоянно анализируют новые российские технологии и быстро разрабатывают способы противодействия. Этот процесс часто происходит децентрализованно — разные участки фронта сталкиваются с разными угрозами и адаптируются самостоятельно.

Эксперты отмечают, что на Западе до сих пор недооценивают масштаб украинской оборонной индустрии, сводя ее только к FPV-дронам. На самом деле Украина уже производит морские беспилотники, наземные роботы, системы радиоэлектронной борьбы, перехватчики и программные платформы.

Особое внимание авторы уделяют возможному конфликту США и Китая вокруг Тайваня. По их мнению, опыт Украины показал, что дешевые массовые беспилотники могут оказаться эффективнее сверхдорогого оружия. Морские дроны Magura и Sea Baby, атаковавшие российский флот в Черном море, рассматриваются как пример новой войны на истощение.

При этом аналитики предупреждают: после окончания войны украинскую оборонную отрасль ждет серьезное испытание. Без долгосрочных инвестиций и сотрудничества с НАТО часть инновационной экосистемы может быстро исчезнуть.

