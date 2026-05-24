Здание МИД Украины повреждено из-за атаки РФ на Киев 24.05.2026, 15:27

Впервые со времен Второй мировой войны здание пострадало от боевых действий

Здание Министерства иностранных дел Украины получило незначительные повреждения во время сегодняшней массированной атаки России на Киев.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Сибига отметил, что это уникальное архитектурное наследие, возведенное Иосифом Лангбардом в 1939 году, пострадало от боевых действий впервые со времен Второй мировой войны.

«Глядя на разбитые окна сегодня утром, я могу с полной уверенностью заявить от имени всей нашей дипломатической команды: российские террористы не заставят нас остановиться», - подчеркнул министр.

По его словам, украинская дипломатия будет продолжать эффективно выполнять свои задачи, противостоять российской агрессии и приближать мир.

«Важно также отметить, что российские удары были направлены на историческую местность, самый центр древней Руси. еще одно доказательство того, что мы имеем дело с ордами варваров, а не с наследниками цивилизации», - подчеркнул Сибига.

