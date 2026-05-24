Украина перерезает россиянам дороги в Донецк и Крым 24.05.2026, 17:03

Дроны ВСУ все активнее бьют по тыловой логистике оккупантов.

Аналитики сообщают, что Украина расширяет удары по логистике российских войск на расстоянии около 150 км от линии боевых столкновений на юге Украины, сообщает OSINT-аналитик Clément Molin.

Он отмечает на карте украинские удары, если может подтвердить попадание. Аналитик отметил значительное количество ударов, среди которых 15 геолокаций ударов по трассе Ростов – Крым и 30 геолокаций на маршруте Мариуполь – Донецк и вокруг Донецкого кольца.

По его словам, украинские дроны, в частности, таких известных подразделений, как «Птахи Мадяра», и других ударных бригад, активно работают по топливным автоколоннам, военной технике и логистическим хабам в тылу.

«Это заставляет российские силы испытывать серьезные проблемы с снабжением, особенно в Запорожской, Херсонской и Донецкой областях», – пишет он.

Как отметил военный портал «Милитарный», Силы обороны Украины в последнее время все сильнее подрывают логистику врага. Несмотря на значительные расстояния, им удалось взять на прицел ключевые трассы, ведущие из России в оккупированный Крым.

