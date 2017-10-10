Белорусский авторынок перекосило 19 10.10.2017, 11:18

22,427

Какие авто и почему покупали белорусы в третьем квартале.

Рынок новых автомобилей к концу третьего квартала показал хоть и небольшой, но уверенный рост. Начиная с января большинство дилеров плавно наращивали объемы продаж. При этом ситуация с лидерами рынка остается стабильной — Renault никому не собирается уступать, имея двукратный перевес над Volkswagen. Замыкает тройку лидеров Lada, пишет tut.by.

Кто бросит вызов Renault

Несмотря на незаметное подорожание некоторых моделей, ценовая политика марки Renault все равно остается непобедимой. Большое количество бюджетных моделей позволяет марке оставаться лидером рынка, причем с отрывом от ближайшего преследователя почти в два раза. По итогам трех кварталов 2017 года Renault продала 7200 автомобилей, тогда как занимающий второе место Volkswagen — 3720. Замыкает тройку лидеров — Lada с 2331 автомобилем в активе.

Продажи новых автомобилей складываются фантастически. По крайней мере для бренда Renault, который контролирует 31,8% рынка. Для сравнения: в соседней России доля французской марки составляет всего 8,5% (по итогам первого полугодия 2017 года).

Для большинства автодилеров третий квартал сложился удачно. Лишь несколько марок снизили темпы. Peugeot «лихорадит» — если в первом квартале было продано 58 машин, то во втором — уже 114, а в третьем — всего 63 автомобиля. Geely тоже почувствовали в третьем квартале резкий спад, продав всего 45 автомобилей.

Тенденции у премиальных брендов разнонаправленны. BMW и Audi на протяжении трех кварталов демонстрируют рост продаж, у Land Rover, Jaguar и Porsche были небольшие взлеты и падения, но откровенных провалов в сегменте не наблюдается.

Впереди целый квартал. Но можно предположить, что результаты 2017 года будут более успешными для рынка в целом. Напомним, что в 2016 году было продано 26 190 новых автомобилей, ввезенных официальными дилерами. По итогам трех кварталов 2017 года уже реализовано порядка 22 тысяч новых авто.

Лидер среди бюджетников — Volkswagen Polo седан

Калужский Volkswagen Polo является единоличным лидером в сегменте бюджетных авто с результатом 2634 проданных экземпляров. Больше бюджетных автомобилей в линейке марки нет, и это мешает подобраться к Renault. Свою лепту вносят продажи Tiguan и Jetta все той же российской сборки — 354 и 321 автомобиль соответственно. Штучные продажи Golf — результат освобождения складов. Пикап Amarok и вовсе купили всего один, хотя Toyota удалось реализовать двенадцать Hilux Pick up с аналогичным типом кузова.

Второе место уверенно занимает Renault Sandero Stepway с результатом 1989 автомобилей за три квартала. Лишь немного ему проигрывает Renault Duster — 1801 автомобиль. Logan разошелся по Беларуси в количестве 1476 экземпляров, а Kaptur — 1329. Можно сказать, что локомотивами продаж марки являются сразу четыре модели.

Неплохо дела идут и у Skoda, которая за три квартала реализовала 912 хэтчбеков Rapid. Драйвер роста продаж Kia — кроссовер Sportage — 756 проданных автомобилей. Свою роль сыграли новые цены и массированная рекламная кампания. Lada может похвастать почти восемью сотнями проданных универсалов Largus и пятью сотнями нестареющей Niva 4×4. В десятку самых популярных моделей входит также кроссовер Hyundai Creta (продано 550 машин).

Интересно, что в статистику по продажам новых автомобилей попал и новехонький Geely NL-3 (Atlas). Единственный экземпляр кроссовера, который собирается на белорусском заводе «БелДжи», был зарегистрирован еще в августе. Среди еще собирающихся в Борисове автомобилей наибольшим спросом пользовался кроссовер Emgrand X7 — было продано 165 автомобилей.

Впрочем, локальная сборка — еще не гарантия успеха. Равно как и французское происхождение. Так, седан Citroen C4 за три квартала этого года выбрали всего 3 покупателя. Интересно, как сложится ситуация с недавно обновленной моделью, которая уже продается в Беларуси. Гораздо лучше чувствовал себя более доступный C-Elysee — 60 машин. С Peugeot аналогичная ситуация. Седан 301 выбрали 85 покупателей, и всего трое — более крупный Peugeot 408.

В ожидании новых игроков рынка

Несмотря на снижение уровня доходности, автодилеры все же инвестируют в развитие. По улице Свислочской, 9 в Минске открылся новый дилер Renault, который полностью соответствует стандартам французского производителя. Таким образом дилерская сеть Renault насчитывает 10 концептуальных автоцентров. Рядом с автоцентром Volkswagen в Уручье строится автоцентр Toyota/Lexus. Начал активную работу дилер Fiat. У Opel пока нет «локомотивной» модели, но хотелось бы видеть прорыв нового поколения Insignia.

Следует также отметить появление нового импортера марки Lada. Можно ожидать от марки обострения борьбы за второе место на рынке новых автомобилей. К тому же грядет скорый старт продаж универсалов Vesta SW и Vesta SW Cross.

И конечно, рынок замер в ожидании моделей, собранных на новом заводе Geely. Напомним, что под Борисовом планируется производить три модели — два кроссовера (NL-3 и NL-4), а также компактный седан. Какой именно — пока неизвестно. Смогут ли белорусские Geely повлиять на расклад сил на рынке — покажет время, но даже при самых радужных перспективах экспорта мощность завода в 60 тысяч автомобилей в год кажется избыточной.