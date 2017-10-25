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В Беларуси на 5% дорожает бензин

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  • 25.10.2017, 21:25
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Фото: РИА Новости

Топливо подорожает в ночь с 25 на 26 октября.

Как сообщил АвтоГродно проверенный источник, в ночь с 25 на 26 октября в Беларуси дорожает топливо. Все предыдущие разы источник не ошибался, отмечает издание. Известно, что цены поднимаются на 5%.

Напомним, 28 сентября заместитель гендиректора ПО «Белоруснефть» Сергей Каморников сообщил, что у концерна есть все основания для повышения цен на топливо на 5%.

«Стоимость барреля нефти на мировых площадках выросла до 59 долларов за баррель. Сегодня в Беларуси бензин стоит дешевле, чем в России, которая добывает во много раз больше нефти. Конъюнктура рынка подталкивает к тому, что цены на автомобильное топливо в Беларуси могут повыситься», - говорил замгендиректора.

К слову, последний раз цена на топливо изменялась 6 мая 2017 года. Тогда стоимость топлива выросла на 1 копейку, и это стало пятым с начала года подорожанием. Сейчас на заправках автомобилисты могут купить топливо по таким ценам: AИ-92 - 1 рубль 17 копеек, АИ-95 - 1 рубль 25 копеек, АИ-98 - 1 рубль 36 копеек, и стоимость дизеля ДТ-К5 - 1 рубль 29 копеек.


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