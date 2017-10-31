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Дело о дедовщине в Печах: Одного офицера отпустили на свободу

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  • 31.10.2017, 11:55
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Десяти военным из части Александра Коржича предъявлено обвинение.

Обвинение предъявлено десяти фигурантам уголовного дела о гибели солдата в Печах. Один из задержанных офицеров отпущен на свободу.

Как стало известно tut.by, один из двух задержанных офицеров, капитан Чирков больше не находится в СИЗО, теперь он на свободе. Эту информацию подтвердили в СК.

— В настоящее время предъявлено обвинение десяти военнослужащим: 8 сержантам, прапорщику и офицеру. Еще один офицер находится в статусе подозреваемого, к нему применена мера процессуального принуждения - обязательство о явке. Устанавливается причастность иных лиц к совершению преступления, — прокомментировала Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета.

Напомним, 3 октября в Печах нашли тело 21-летнего солдата Александра Коржича. Первоначально правоохранительные органы сообщали, что основной версией случившегося они считают суицид. Однако после Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по статьям «мошенничество», «нарушение уставных отношений» и «злоупотреблению властью». В Печах были задержаны 10 человек.

— Это 2 офицера — старший лейтенант Суковенко и капитан Чирков, прапорщик Артур Вирбал, 2 сержанта 3-й школы — Егор Скуратович и Евгений Барановский, а также 5 сержантов 307-й школы — рассказывал анонимный источник в Вооруженных силах.

На днях председатель СК Иван Носкевич рассказал журналистам о полученных данных судебно-медицинской экспертизы по делу погибшего в Печах.

— На теле Коржича не было других повреждений, кроме странгуляционной борозды (след на шее у повешенных или удавленных в петле), — отметил Иван Носкевич и при этом добавил, что синяки, о которых говорят родные погибшего — это трупные пятна.

Расследование уголовного дела продолжается.


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