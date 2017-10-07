Подруга погибшего солдата: Он говорил, что дедовщина в Печах ужасная 34 7.10.2017, 15:46

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Друзья солдата-срочника уверены, что он стал жертвой дедовщины.

Во вторник, 3 октября, в подвальном помещении на территории военной части в Печах был обнаружен труп военнослужащего срочной службы Александра Коржича. Официальная версия смерти – самоубийство. Но его друзья уверены, что Александр стал жертвой дедовщины, пишет «Белсат».

Сведения о смерти «срочника» в Печах появились в интернете в начале этой недели. Информацию о самоубийстве солдата в Борисовском районе официально подтвердили в Минобороны, но имя парня и детали дела рассказывать отказались.

Позже стало известно, что речь идет о 21-летнем уроженце Пинска Александре Коржиче. Его призвали в армию весной 2017 года, парень попал в воинскую часть в Печах, что под Борисовым.

Александр Коржич

Фото: vk.com

Сейчас Следственный комитет проводит проверку по факту смерти в Печах.

«В ходе проведения осмотра места происшествия признаков криминального характера следствием не найдено. Данные, полученные в результате первоначальных мероприятий, позволяют рассматривать в качестве основной версии суицид», – сообщила представитель СК Татьяна Белоног.

«Говорил, что дедовщина в Печах ужасная»

Между тем, друзья Коржича ставят под сомнение предыдущую версию следствия. Жительница Пинска Ирина, которая дружила с Александром почти 10 лет, не верит в самоубийство.

«Он рассказывал, что дедовщина в Печах ужасная, издеваются как могут, все отбирают. У него были телефон и смарт-часы, не нашлись после смерти – говорят, он как будто все это продал из-за нехватки денег. Это смешно, потребности в деньгах он не имел, ему достаточно перечисляли на банковскую карточку.

Он всегда был сильным человеком. В разговоре сам сказал: еще немного потерпеть и их распределят в Слоним. Ни одной мысли о суициде не было сказано и даже нотки чего-то в его голосе я не услышала. Сашка был в жизни очень жизнерадостным человеком, он всегда был готов прийти на помощь, был очень дружелюбным, все его любили. Он до безумия любил родителей, чтобы с ними так поступить», – рассказала девушка.

По словам Ирины, родные не захотели хоронить Александра в военной форме, и когда переодевали его дома, то были шокированы увиденным: на теле были большие синяки выше промежности, ссадины на голове. Также родственников смутил подозрительно ровный след от петли на шее. «Если человек висит, то у него просто не могут быть настолько ровные контуры», – добавляет Ирина.

Девушка утверждает, что проблема личного характера (несчастная любовь, конфликты в семье и т.д.), из-за которых парень мог закончить жизнь самоубийством, у Александра не было.

«Дедовщина – это не обязательно физическое насилие»

Журналист «Народной Воли» Роман Васюкович, который несколько лет назад сам проходил срочную службу в белорусской армии, версию об убийстве считает не очень вероятной.

Роман Васюкович

«Конечно, произойти могло все что угодно, но мне трудно себе представить, чтобы парня убили. Обычно в казармах (по крайней мере, так было у меня) висят приговоры солдатам за последние годы за дедовщину – там сроки от 3 до 7 лет просто за несколько ударов. Это серьезный сдерживающий фактор. Кроме того, в армии регулярно проводятся обзоры на предмет телесных побоев, поэтому скрыть насилие, а тем более убийство практически невозможно. Но «деды» могли быть просто неадекватные: возможно, действительно били, но перестарались и потом имитировали самоубийство. Насилие не конфеты – ровно не отсыпешь», – отметил журналист.

Но более вероятно, по мнению Васюковича, что Коржича довели до самоубийства «деды»:

«Дедовщина – это не обязательно физическое насилие, это прежде всего насилие психологическое. Скорее всего, парня сломали в казарме. Самое страшное, что может произойти со «срочником» первого периода службы, это когда тебя не приняли в коллектив и ты оказался в изоляции. Ты изгой просто потому, что несколько раз не уложился в норматив, плохо побрился или еще что-нибудь. «Дедам» служить осталось мало и им уже крышу сносит. «Деды» давят на ребят, которые пришли служить одновременно с тобой – вот, мол, у вас такой человек, повлияйте на него, а если не повлияете, то неприятности будут и у вас. Когда остаешься один и никто с тобой даже не разговаривает, то это психологически очень тяжело. И в этом нет вины того парня. Но я убежден, что такие вещи должны офицеры предотвращать, они обязаны были заметить конфликт. Если он повесился не из-за несчастной любви, а из-за дедовщины, то это прямая некомпетентность командиров. Ведь «срочник» находится в коллективе 24 часа в сутки, он постоянно на виду».

«Как бы не боролись с дедовщиной, пока будет «срочка», то будут оставаться неуставные отношения, так как разница в периодах службы сохраняется. А пока офицеры свои обязанности будут перекладывать на солдат 3-го периода (т.е. дедов), то мы будем получать такие трагедии», – говорит Васюкович.

Похоронили Александра Коржича 5 октября недалеко от Пинска.