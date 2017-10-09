Стали известны подробности гибели солдата-срочника под Борисовом 19 9.10.2017, 10:48

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Семья и друзья 21-летнего Александра Коржича не верят в официальную версию и добиваются расследования.

3 октября Александрa Коржича якобы нашли повешенным в воинской части под Борисовом, где он проходил срочную службу. По официальной версии, он совершил суицид. Журналисты пообщались с Сергеем Дятлом, близким другом, мужем двоюродной сестры погибшего.

В редакции «Радыё Свабода» есть фотографии тело Александра. На них отчетливо видно большие гематомы на голове и туловищу.

Сергей рассказал, что не верит в официальную версию, как и все друзья Александра. Они собирают все возможные доказательства того, что Александр Коржич не собирался накладывать на себя руки, а также факты о том, что в его части была «дедовщина». В понедельник, 9 октября, друзья погибшего поедут в Следственный комитет и прокуратуру добиваться надлежащего расследования.

Как рассказал Сергей Дятел, до армии Александр Коржич работал на станции технического обслуживания, ремонтировал автомобили. Дятел рассказал, что Александр очень любил автомобили и хорошо разбирался в них. Перед уходом в армию он продал свою машину, чтобы по возвращению купить другую.

Александр Коржич был единственным ребенком в семье, ближайшей, кроме родителей, ему была двоюродная сестра, с мужем которой, Сергеем Дятлом, пообщались журналисты.

За две недели до смерти обещал матери прийти в увольнение

«Ему от армии постоянно отсрочки давали, у него были проблемы с сердцем. А последний раз выдали повестку, признали годным. Он сказал, что бегать не будет, отслужит эти полтора года, и не будет никаких проблем.

Перед тем как идти в армию, начал ремонт в квартире, поставил кухню новую... А за две недели до смерти звонил матери и говорил, что ему обещают увольнение на 3 дня, что он приедет и доделает откосы на окнах.

Последние годы я с ним сблизился, он стал более взрослым, всем помогал, кто к нему обращался, и мне помогал. Он никогда не отказал никому. Надо куда-то поехать хоть ночью - без проблем».

С карточки Александра Коржича во время его службы снимали деньги в разных городах

«Когда он уходил в армию, то с собой взял банковскую карточку. На ней было около 500 рублей. Все выяснилось потому, что эта банковская карта была привязана к его айфона, который он оставил у друга перед уходом в армию. В приложении на телефоне было видно, что с этой карты все снимается и снимается, и, в принципе, сейчас это можно уже полностью все отследить. Снятие денег происходило в разных местах - и в Жодино, и в "Борисов-Арене", и в Минске.

Уже потом выяснилось, что все время ему переводили деньги - родственники и друзья. Он звонил и просил у кого 30 рублей, у кого 50. Но в то время никто не знал, что так много их переводится. У него было на карте 500 рублей, и где-то 400 еще набросали друзья. Ну вот - где-то 900 рублей за 4 месяца у него "ушло".

Нам потом уже рассказали другие солдаты, что сутки пребывания в этой части, чтобы тебя не били, "стоят" 15 рублей. Эти деньги нужно платить сержантам. Куда дальше эти деньги уходят, никто не знает. В голове не укладывается, что так может быть.

Когда мама к нему ездила, то он ей рассказывал, что деньги вымогают. Про физическое насилие не говорил. Казалось, все было нормально, но последние две недели до смерти он перестал звонить совсем. А если и звонил, то по каким-то чужим телефонам. После того, как нашли его мертвым, при нем никакого телефона не было. А его телефон оказался у одного из сержантов. Это мне сказал командир, когда мы с ним беседовали. В переписке с друзьями он сообщал, что ему 4 недели оставалось до перевода в Слоним, говорил, что эти 4 недели дотерпеть и переведется оттуда».

«Его не могли найти»

«Они его не могли найти, он исчез, и они его искали 5 дней по части. 26 сентября его выписали из медроты, а о его смерти сообщили 3 октября. Мы задавали вопрос, почему ничего не сообщали родственникам за эти дни, нам сказали, что в медроце думали, что он уже в части, а в части думали, что он еще в медроце.

Нам не хотели показывать тело. Когда мы приехали в Борисов, первый вопрос, который нам задали, - «как вы так быстро смогли добраться?» Мы 410 километров проехали за три часа. Маме позвонили где-то в 21.40, она позвонила нам, приехали друзья его, и мы через минут тридцать уже выехали. И приехали в 2.30 ночи. Они нас не ждали. Они знали, что отец Саши не живет с мамой, знали, что мама одна.

Нас пригласил один из командиров. Все опускали глаза вниз. Никто ничего не объяснял. Нам говорили, что езжайте, мол, домой, мы его привезем. Мы возразили, что не уедем, пока нам его не покажут. Ночью нам не показали ни его, ни место, мол, работает Следственный комитет. Мы заночевали в Борисове и потребовали утром, чтобы нам показали его. Нам показали его только в 17 часов».

Что такое «собачья смерть»?

«На голове у него кровоподтек, и какие-то непонятные якобы тоненькие отверстия, как будто его шилом или чем-то таким кололи.

Анонимный военный сообщил нам, что его нашли повешенным со связанными ногами и на голове было что-то вроде балаклавы - у них это называется «собачья смерть». Набрасывается ремень, который затягивается на шее, а растянуть его невозможно, потому что такой механизм там.

Я сам доктор, когда показали его, первым вопросом к судебному медику было, чего такая странгуляционная борозда. Когда человек сам вешается, она не может быть одинаковой по всей окружности. Если же человека душат, у него получается завершена странгуляционная борозда. А если человек вешается, она больше проявляется спереди, а сзади - меньше, потому что давление сзади меньше.

Потом, когда спросили у следователя, чтобы объяснил, что случилось, он нам ответил, что здесь и объяснять нечего - это суицид».

«Уже не первый случай»

«Это уж не первый случай такой в этой части за год. И моей жене звонят теперь матери парней, погибших до этого. И все - один в один.

Мальчик, который погиб до Александра, незадолго позвонил родителям, рассказал им о своей ситуации, отец позвонил начальнику части, пригрозил, что если не разберутся, то обратится в прокуратуру. Через два часа сын перезвонил, что вопросы все урегулированы, все хорошо. А через 12 часов родителям позвонили и сообщили, что он повесился.

Когда было погребение, приехали сюда и военные. Начали собираться Сашины друзья, и когда уже во дворе не было где парковаться, стояло под сотню человек, то приехала милиция и стала между военными и людьми. Очень боялись, что будет самосуд.

Мама - простой человек, она слабо понимает, как добиваться. У нее сейчас одна только цель - чтобы Сашу отпели. Ведь никто отпевать не захотел. А я и друзья Саши - мы будем заниматься расследованием».