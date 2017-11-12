На митинг Навального в Смоленске пришли сотни человек

На митинг Навального в Смоленске пришли сотни человек1
- 12.11.2017, 20:03
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Российский оппозиционный политик проводит агитационный тур по городам РФ.
В Смоленске прошел митинг-встреча с российским оппозиционером Алексеем Навальным. В нем участвовали сотни человек. Перед акцией сообщалось, что местным школьникам запретили в ней участвовать. С учеников в некоторых школах взяли соответствующие расписки, передает «Радио Свобода».
Навальный намерен участвовать в выборах президента в 2018 году. Политик проводит агитационный тур по городам страны. Во многих регионах власти отказывают Навальному в проведении митингов. Оппозиционер обвиняет в этом президента России Владимира Путина.
Просто смешно, как смоленские власти пытаются препятствовать встрече горожан с @navalny— Капрал Сахарок (@MidoriAimer) 12 ноября 2017 г.
Серьёзно, такого количества мероприятий в один день в Смоленске ещё не было. Ещё и дороги перекрыли. Всё сделают, чтобы добраться до Набережной было тяжелее. Но нас это не остановит.
Замечательный Смоленск и встреча со старым знакомым-коррупционером https://t.co/f659Si3WlO— Alexey Navalny (@navalny) 12 ноября 2017 г.