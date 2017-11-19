Молоко раздора: кто победит в «продовольственной войне» РФ и Беларуси 19.11.2017, 18:07

Торговые бои между двумя странами «союзного государства» идут уже не первый год.

Торговые бои между двумя странами «союзного государства», как это ни парадоксально, идут уже не первый год, причем на разных направлениях. Весной этого года они добрались до молочной отрасли: Россельхознадзор наложил вето на поставки молочной продукции с ряда белорусских предприятий. Причин на то, согласно заявлениям ведомства, было две: ненадлежащее качество товара и реэкспорт запрещенных еще в 2014 году европейских продуктов из Беларуси. Для белорусских производителей молока это стало тяжелым ударом, поскольку бескрайняя Россия для них — главный экспортный рынок. Соответственно, наши соседи пытаются сделать все, чтобы на этот рынок вернуться. Насколько они в этом преуспели и действительно ли Россия нуждается в белорусском молоке, корреспондент mk.ru выяснял по обе стороны границы.

Клеймо для сыра

Водрузив на головы одноразовые шапочки и обработав руки дезинфицирующим раствором, российские акулы пера вступили в белорусское молочное царство. Гендиректор расположенного в Минской области комбината, специализирующегося на производстве молочных продуктов, Анатолий Стецко командным голосом, в попытке перекричать гудевшее повсюду оборудование, начал рассказ об истории своего производства, пытаясь удержать внимание гостей. Которых явно больше интересовал день сегодняшний — поэтому они потихоньку начали расходиться по предприятию. Тем не менее главную свою мысль директор до присутствующих довел: «Пока в России только внедряют нанотехнологии, мы уже вовсю перешли на них. Производство работает практически без участия человека. Все производственные линии оснащены по последнему слову техники».

В цехе, который, по сути, является временным пристанищем для сыра всех мастей перед его реализацией, Анатолий Стецко, взяв в руки головку продукта весом порядка 30 кг, принялся убеждать российских журналистов в том, что качество его продукции безупречное, несмотря на претензии со стороны Россельхознадзора.

«На каждую головку нашего сыра лазером наносится специальная маркировка: символ SL — он означает город Слуцк. Это один из элементов борьбы с контрафактом и на территории нашей республики, и в других странах, с которыми мы работаем, — заверил гендиректор комбината. — Если этого знака на сыре нет, но наше производство начинают обвинять в ненадлежащем качестве, первое, что мы делаем, спрашиваем, откуда был взят образец продукции. Пока не покажут нам нашу головку сыра с маркировкой, разговаривать не о чем. Символ подделать нельзя».

Стецко пояснил, что программистами была разработана специальная система: в программу заносится номер варки, вес, дата изготовления — и на каждую партию сыра выписывается свой паспорт. С этим документом, в роли подтверждающей печати на котором выступает лазерная маркировка, сыр проходит весь свой цикл вплоть до продажи.

Глава производства посоветовал российским потребителям, сомневающимся в качестве покупки, приобретать сыр цельными головками или же просить, чтобы кусок от них был отрезан у них на глазах. «Никто не сможет определить производителя сыра по куску, — отметил он. — Это возможно сделать только по головке. Там есть отличия. Если его располовинили, концы никто не найдет».

У каждого своя правда

Для чего же Постоянный комитет «cоюзного государства» приглашал российских журналистов в Беларусь, возил их по молочным предприятиям, где нам буквально на пальцах объясняли, как же на самом деле они функционируют. Все дело в развернувшейся минувшей весной «молочной войне» между нашими странами, поводом для которой стали санкции Россельхознадзора.

Напомним, российское надзорное ведомство весной запретило поставки продукции ряда белорусских производителей с формулировкой «не соответствует качеству». В числе возможных причин такого ограничения также значился и реэкспорт: в Россельхознадзоре заявляли, что из Беларуси в РФ незаконно льется поток запрещенного в результате войны санкций европейского товара.

«Я уважаю руководство Россельхознадзора. Но отношения между Республикой Беларусь и РФ по нашей отрасли весьма непростые, это однозначно, — подчеркнул Анатолий Стецко. — Вопросов много, и мы стараемся их решить по максимуму. Порой я вижу, что их можно было решить гораздо быстрее и с меньшей кровью».

Озабоченность белорусского гендиректора понятна: в РФ экспортируется около 65–70% от всего объема сыра, произведенного на комбинате. И именно его предприятие попало в черный список Россельхознадзора. Разумеется, Стецко считает это несправедливым. По его словам, в Санкт-Петербурге кто-то купил в одном из сетевых магазинов сыр, при анализе которого Россельхознадзор выявил растительный жир. «Представители головного предприятия нашего производства выехали туда. Разобрались. Передали все наработанные на тот момент материалы в Следственный комитет (СК) РФ. Реакции никакой. Нас даже не пустили на тот склад, где трудятся горе-фасовщики, чья работа привела к таким обвинениям, — рассказал Стецко. — Другой пример — в Саратове. В продукции выявили сухое обезжиренное молоко с примесью сыворотки. Мы выехали туда. Нашли фальсификаторов и совместно с директором завода в Саратове передали документы в СК Саратова. Реакции ноль. На такие претензии я реагирую с возмущением, но доказать ничего не могу».

Но российское надзорное ведомство должно защищать наших потребителей от подделок и фальсификатов, и у него своя правда. Там четко аргументировали введенные ограничения, в том числе коснувшиеся и предприятия в Минской области, где побывали отечественные журналисты. «Согласно исследованию, более 40% проб питьевого молока из Беларуси показало наличие сухого молока. Притом что это запрещено техрегламентом Таможенного союза, — отметил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. — Претензий много. В том числе это опять вопрос поставок из Европы. Нехорошо перерабатывать польское молоко и поставлять потом в Россию. Мы проанализировали ситуацию: белорусы почти 100 тыс. тонн молока из Польши завезли к себе, и эти 100 тыс. сразу автоматом с этого предприятия — прямо на Россию».

В поисках справедливости

Очевидно, что каждая из сторон «молочного» конфликта защищает свою собственную позицию. России необходимо развивать собственную молочную промышленность, достигая показателей обеспеченности по этому продукту в 90%, как указано в доктрине продовольственной безопасности, а Беларуси необходимо реализовывать свою сельхозпродукцию, производство которой занимает 7,5% в структуре ВВП страны.

Мнения экспертного сообщества относительно того, кто прав, а кто виноват в сложившейся напряженной ситуации на рынке молока, разделились: одни эксперты считают, что действия Россельхознадзора политически мотивированы и собственно к молочной продукции имеют мало отношения, выступая в качестве элемента давления на высшее руководство соседней республики. Кто-то, наоборот, полагает, что Беларусь злоупотребляет дружеским расположением России и гонит сюда некондиционку, чему и пытается противостоять Россельхознадзор. В одном собеседники «МК» сходятся: каждая из сторон отстаивает свои интересы и пока не выказывает особого желания идти на компромиссы.

Член Торгово-промышленной палаты (ТПП) Анна Вовк признает: периодически бывает, что действия российского надзорного ведомства имеют неприкрытую политическую подоплеку. Однако не в этом случае: временный запрет на импорт продукции с некоторых предприятий Беларуси был введен в том числе после ввоза немаркированной продукции — это, по словам Вовк, серьезное нарушение. Следовательно, действия Россельхознадзора были обоснованны.

«Россельхознадзор раньше действительно был замечен в протекционистских мерах, однако сейчас нет какого-то политического интереса блокировать импорт белорусского молока, — подчеркивает эксперт. — На рынке и так сохраняется дефицит молока, вызванный в основном сокращением производства в частном секторе на 5% ежегодно. К тому же отечественные предприятия обеспечены сырьем только на 70%».

В Беларуси никто особо не скрывает, что они занимаются реэкспортом санкционных продуктов, подчеркивает валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров. «Так они убивают двух зайцев. С одной стороны, укрепляют дружбу с Евросоюзом, а с другой — получают деньги от российских контрагентов», — полагает эксперт. По его словам, в Россию следуют «обелорусившиеся» крабы и яблоки, сыры, а также огромный объем молочной и кисломолочной продукции.

Спасительный импорт

Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев в феврале заявил, что объем производства молока в России в течение последних трех лет остается на уровне 30,8 млн тонн. Большая часть импорта приходится на белорусских производителей, что позволяет им, по оценке Ткачева, зарабатывать ежегодно более $3 млрд. Так сможет ли Россия обойтись без белорусской «молочки», или стране стоит ожидать дефицита молока?